Menco Deryck kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Menco Deryck Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Menco Deryck adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Menco Deryck Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Menco Deryck 14 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Menco Deryck Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Menco Deryck, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Ninove futbol takımında oynamaktadır. KVK Ninove takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Menco Deryck'nin KVK Ninove ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Menco Deryck Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Menco Deryck isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Menco Deryck Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Menco Deryck futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Berchem Sport

1 Temmuz 2016 yılında KSK Halle

1 Temmuz 2017 yılında FC Lebbeke

1 Temmuz 2018 yılında Pepingen-Halle

1 Temmuz 2019 yılında Olsa Brakel

1 Temmuz 2021 yılında KVK Ninove

Menco Deryck Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Menco Deryck şuan KVK Ninove takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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