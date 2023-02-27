Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mendes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mendes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mendes 25 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Holneiker Mendes Marreiros şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mendes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFA - Int. Football Adviser yapmaktadır. Mendes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mendes'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2023 tarihinde bitmektedir.

Mendes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mendes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mendes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mendes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında União Rond.

15 Eylül 2015 yılında Zweig. Kanazawa

15 Ağustos 2017 yılında Tochigi SC

1 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

17 Eylül 2020 yılında Ventforet Kofu

9 Ocak 2022 yılında Kyoto Sanga

Mendes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mendes şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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