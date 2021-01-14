Mendilim Kekik Kokuyor filmi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi? başlıkları internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de bu soruların cevaplarını ve filmle ilgili detayları haberimizde derledik.

MENDİLİM KEKİK KOKUYOR KONUSU NEDİR?

Anadolu'da bir kasabada yaşayan Hasan ile amcasının oğlu Yusuf, Elif adında bir kadına aşık olur. Elif'in gönlü de iki adamdan birine düşer ama bunun kim olduğunu kimseye belli etmez. Tam da bu sırada eli silah tutan tüm erkekler Çanakkale Cephesi'ne çağırılır. Cepheye gitmeden önce Elif'e açılmak isteyen Yusuf, genç kadına Hasan'ın başkasını sevdiğini belirterek ilanı aşk eder ve Elif'in Hasan için işlediği kekik kokulu mendili gizlice alır. Cepheye doğru yola koyulan Yusuf, Hasan ve diğer gönüllüler, İstanbullu Eftal ile birlikte keşfe çıkan Karagöz Oynatıcısı Rüstem Çavuş ile karşılaşır. Bu sırada Anzak'ta meydana gelen saldırı sonucu gönüllülerden bir kısmı ölürken Hasan, Yusuf, Çopur, Rüstem Çavuş ve İstanbullu Eftal esir kampına götürülür.

MENDİLİM KEKİK KOKUYOR OYUNCULARI KİMLERDİR?

Wilma Elles - Hemşire Beatrice

Mehmet Çevik - Rüstem Savaş

Başar Alemdar - Yüzbaşı Frederick

Azer Selte - Yüzbaşı Azer

Tarık Bayrak - Hasan

Hakan Devrim - Yusuf

Şaban Türkekul - Çopur

Gürkan Çolaker - İstanbullu

Çetin Büyükakın - Ressan Cryil

Hakan Bozyiğit - Çavuş Kevin

Buğse Bilgen - Elif

Zehra Ece Aral - Deli Kız

Devrim Yakut

MENDİLİM KEKİK KOKUYOR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çanakkale Savaşı'nı anlatan Mendilim Kekik Kokuyor filmi çekimleri Antalya'nın Akseki ilçesinde gerçekleşmiştir.