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Mendup ne demek, nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı

Diyanet'in İlmihal-1 "İman ve İbadetler" kitabında yer alan bilgilere göre Mendup, teşvik edilen, yapılması kesin olmayan bir tarzda istenen, yani farz ve vâcip olmayan davranışların genel adıdır.

Mendup ne demek, nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı

Mendup hanefî fıkhında, farz ve vâcip dışında yapılması uygun görülen davranışlar kuvvetliden zayıfa doğru olmak üzere-; sünnet, müstehap (mendup) ve âdâb olarak sıralanır.

Diğer mezheplerde ise mendup, bir bağlayıcılık söz konusu olmaksızın yapılması istenen şey olarak tanımlanır.

Bu mezheplerin mendup anlayışı, Hanefîler'in sünnet anlayışına oldukça yakındır. Burada fıkıh ilmindeki kullanımıyla sünnet ve müstehap kavramları ele alınacaktır.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

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