Mendurim Hoti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mendurim Hoti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mendurim Hoti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mendurim Hoti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mendurim Hoti 23 Şubat 1996 tarihinde Malishevë şehrinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mendurim Hoti Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 15 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Mendurim Hoti'nin FC Prishtina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mendurim Hoti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mendurim Hoti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mendurim Hoti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mendurim Hoti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2014 yılında KF Teuta

19 Şubat 2015 yılında KF Feronikeli

15 Haziran 2021 yılında FC Prishtina

Mendurim Hoti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mendurim Hoti şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Mendurim Hoti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosova U21 takımında 9 numaralı formasıyla 25 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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