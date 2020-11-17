Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından merak konusu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup Aksoy hakkında yayılan bu haberin ardından biz de haberimizde Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İhraç sebebi ne? sorularının cevaplarına yer verdik. İşte detaylar...

MENEMEN BELEDİYE BAŞKANI SERDAR AKSOY KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

16 Nisan 1974 tarihinde, İzmir'in Menemen ilçesinde dünyaya gelen Serdar Aksoy, 46 yaşındadır. İlkokulu Menemen Şehit Kemal'de, ortaokulu İzmir Türk Koleji'nde, liseyi ise Ankara Çankaya Lisesi'nde bitirdi.

Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi'ni bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi'nde Sermaye Piyasaları okudu. Aksoy, Menemen'de müteahhitlikle uğraşmaktadır.

Menemen'in Sesi ve Poyraz Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Serdar Aksoy, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde CHP'den İzmir Menemen Belediye Başkan Adayı olarak seçildi.

Babası Veli Aksoy 3 dönem İzmir Milletvekilliği, CHP Genel Sekreter Yardımcılığı , MYK Üyeliği ve Parti Meclisi üyeliği görevlerinde bulundu. Dolayısıyla her zaman ailece siyasetin içindeydi ve siyasetten hiçbir zaman kopmadı.

2018 Nisan ayında Menemen'de aday adaylığını açıklayan Serdar AKSOY; 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde 55.047 oy alarak, en yakın rakibine 10 bin oy farkla Menemen Belediye Başkanlığı'na seçildi.

SERDAR AKSOY İHRAÇ SEBEBİ NE?

CHP'li Torun tarafından yapılan yazılı açıklamada, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nın, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkındaki çok sayıda şikâyeti detaylı olarak inceleyerek genel merkeze bildirdiğini belirtti.

Genel Merkez'de yapılan değerlendirmeler sonucunda, üç milletvekilinin bölgeye gönderilmesine karar verildiğini belirten Torun, şu açıklamayı yaptı:

"Milletvekillerimiz konuyla ilgili incelemelerinin ardından kapsamlı bir rapor hazırlamıştır. Milletvekillerimizin raporu, Genel Merkezimizde ciddiyetle ele alınmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısında, İzmir İl Başkanlığımızın görüşleri ve üç milletvekilimizden oluşan inceleme heyetinin raporu değerlendirilmiş, partimizin ilkeleri ve etik değerleri esas alınarak, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.''