"Zimmet" ve "irtikap" suçlamalarıyla gözaltına alınan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcılarının da bulunduğu 23 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. “Zimmet” ve “irtikap” suçlarından gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aralarında Menemen Belediye Başkanı Serday Aksoy’un da olduğu 18 kişi ise Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma talebiyle Menemen Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İhraç sebebi ne?

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