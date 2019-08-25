Menemen Belediye Hatayspor maçı hangi kanalda | Menemen Belediye Hatayspor canlı izleme linki

İki takım Menemen Belediye Hatayspor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Spor Toto 1. Lig maçı ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Menemen Belediye Hatayspor maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Menemen Belediye Hatayspor canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Menemen Belediye Hatayspor maçı hangi kanalda

Menemen Belediyespor Hatayspor CANLI İZLE... TFF 1. Lig ikinci hafta mücadelesinde Menemen Belediyespor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Bu maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar şifresiz yayın arıyorlar.

Karşılaşma saat 19:15'te başlayacak ve beIN Max 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Menemen Belediye Hatayspor canlı izleme linki

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TFF 1. Lig'de 1. hafta deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yenerek sezona çok iyi giriş yapan Menemenspor, Hatayspor'u misafir edecek. Passolig gişelerinin monte çalışmaları nedeniyle İlçe Stadı'nda sahaya çıkamayacak olan sarı-lacivertliler, rakibiyle İzmir Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Saat 19.15'te başlayacak maçta Caner Ak düdük çalacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı ve misafir tribün 15 TL olarak belirlendi. Sarı-lacivertlilerde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, Sportif Direktör Cenk Laleci Hatayspor'u yenerek 2'de 2 yapacaklarını söyledi.

MENEMENSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ ŞÖYLE;

Selmani - Semih, Trtovac, Diakite, Alberk, Taşkın, Mustafa, Murat Erdemir, Muhammed, Murat Elkatmış, Hüseyin

TFF 1.Lig ekiplerinden Hatayspor'da defans oyuncusu Mehmet Tayfun Dingil'le yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun kendi isteğiyle ayrılmak istediği ve sözleşmenin karşılıklı fesih edildiği duyuruldu. Mehmet Tayfun Dingil'e teşekkür eden bordo-beyazlı kulüp, "2017-2018 şampiyonluğumuzda çok büyük emeği olan başarılı futbolcumuz Mehmet Tayfun Dingil, kendi kariyer planlamaları doğrultusunda, kulübümüzle olan anlaşmasını fesih etmiştir. Hatayspor'umuza verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" açıklamalarına yer verdi.