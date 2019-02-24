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Menemen Belediye Spor 2 - 1 Fethiyespor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Menemen Belediye Spor, Fethiyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Menemen Belediye Spor 2 - 1 Fethiyespor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Menemen Belediye Spor, Fethiyespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Menemen Belediye Spor ve Fethiyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 23. hafta maçında Menemen Belediye Spor sahasında Fethiyespor ile 23.02.2019 13:30'da karşılaştı. Menemen İlçe Stadı - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Menemen Belediye Spor - Fethiyespor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Menemen İlçe Stadı - İzmir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
23.02.2019 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ
Mustafa Hakan Belder(hakem), Gökhan Coşar(1. Yardımcı Hakem), Cengizhan Öztürk(2. Yardımcı Hakem), Emre Kaan Çalışkan(dördüncü Hakem)

MENEMEN BELEDİYE SPORMenemen Belediye Spor

Menemen Belediye Spor İlk 11
35. Necati Yılmaz, 4. Veli Çetin, 6. Taşkın Çalış, 7. Mustafa Şen, 10. Umut Pusat, 26. Semih Ceylan, 42. Mahmut Bilir, 55. Ercan Coşkun, 66. Hüseyin Çolak, 70. Mustafa Çeçenoğlu, 88. Rıdvan Koçak

Yedekler
13. Abdülkadir Taşdemir, 5. Murat Erdemir, 9. Ali Özgün, 11. Alberk Koç, 20. Tayfun Aydoğan, 23. Talha Yazgan, 99. Okan Baydemir

Teknik Sorumlu
Suat Kaya

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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FETHİYESPORFethiyespor

Fethiyespor İlk 11
44. Übeyd Adıyaman, 5. Erdi Bakırcı, 9. Alper Önal, 13. Oktay Delibalta, 14. Cumhur Yılmaztürk, 22. Fethi Özer, 26. Emre Balak, 45. Yakup Ramazan Zorlu, 60. Alican Karadağ, 65. Medeni Bingöl, 70. Abdullah Topkara

Yedekler
1. Halil Kaşlı, 3. Recep Yılmaz, 11. Onur Garip, 30. Sefa Aksoy, 34. Mertcan Aktaş, 39. Yiğit Yöney, 99. Anıl Arıcıoğlu

Teknik Sorumlu
Tarık Daşgün

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Menemen Belediyespor23147250274923
2Tuzlaspor22144444134631
3Fatih Karagümrük23134638254313
4Manisa BBSK22108437173820
5Şanlıurfaspor2210662724363
6Pendikspor229673228334
7Etimesgut Belediyespor229673026334
8Sivas Belediyespor22859263029-4
9Zonguldak Kömürspor23788252929-4
10Tarsus İdman Yurdu22778293628-7
11Kahramanmaraşspor22769212727-6
12Bak Spor22697233227-9
13Kırklarelispor226610253024-5
14Fethiyespor234109253022-5
15Konya Anadolu Selçukspor224108303822-8
16Darıca Gençlerbirliği225512194120-22
17Bandırmaspor224612243818-14
18Tokatspor222911163015-14

Fikstür

23.02.2019Fatih Karagümrük2-1Zonguldak Kömürspor
23.02.2019Menemen Belediyespor2-1Afjet Afyonspor
24.02.2019Konya Anadolu Selçukspor Kırklarelispor
24.02.2019Tokatspor Kahramanmaraşspor
24.02.2019Tarsus İdman Yurdu Tuzlaspor
24.02.2019Şanlıurfaspor Bugsaş Spor
24.02.2019Anadolu Selçukspor Kırklarelispor
24.02.2019Bandırmaspor Etimesgut Belediyespor
24.02.2019Darıca Gençlerbirliği Sivas Belediyespor
24.02.2019Pendikspor Manisa BBSK

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