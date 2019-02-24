Menemen Belediye Spor 2 - 1 Fethiyespor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Menemen Belediye Spor, Fethiyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Menemen Belediye Spor, Fethiyespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Menemen Belediye Spor ve Fethiyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 23. hafta maçında Menemen Belediye Spor sahasında Fethiyespor ile 23.02.2019 13:30'da karşılaştı. Menemen İlçe Stadı - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Menemen Belediye Spor - Fethiyespor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Menemen İlçe Stadı - İzmir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
23.02.2019 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Mustafa Hakan Belder(hakem), Gökhan Coşar(1. Yardımcı Hakem), Cengizhan Öztürk(2. Yardımcı Hakem), Emre Kaan Çalışkan(dördüncü Hakem)
Menemen Belediye Spor İlk 11
35. Necati Yılmaz, 4. Veli Çetin, 6. Taşkın Çalış, 7. Mustafa Şen, 10. Umut Pusat, 26. Semih Ceylan, 42. Mahmut Bilir, 55. Ercan Coşkun, 66. Hüseyin Çolak, 70. Mustafa Çeçenoğlu, 88. Rıdvan Koçak
Yedekler
13. Abdülkadir Taşdemir, 5. Murat Erdemir, 9. Ali Özgün, 11. Alberk Koç, 20. Tayfun Aydoğan, 23. Talha Yazgan, 99. Okan Baydemir
Teknik Sorumlu
Suat Kaya
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Fethiyespor İlk 11
44. Übeyd Adıyaman, 5. Erdi Bakırcı, 9. Alper Önal, 13. Oktay Delibalta, 14. Cumhur Yılmaztürk, 22. Fethi Özer, 26. Emre Balak, 45. Yakup Ramazan Zorlu, 60. Alican Karadağ, 65. Medeni Bingöl, 70. Abdullah Topkara
Yedekler
1. Halil Kaşlı, 3. Recep Yılmaz, 11. Onur Garip, 30. Sefa Aksoy, 34. Mertcan Aktaş, 39. Yiğit Yöney, 99. Anıl Arıcıoğlu
Teknik Sorumlu
Tarık Daşgün
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Menemen Belediyespor
|23
|14
|7
|2
|50
|27
|49
|23
|2
|Tuzlaspor
|22
|14
|4
|4
|44
|13
|46
|31
|3
|Fatih Karagümrük
|23
|13
|4
|6
|38
|25
|43
|13
|4
|Manisa BBSK
|22
|10
|8
|4
|37
|17
|38
|20
|5
|Şanlıurfaspor
|22
|10
|6
|6
|27
|24
|36
|3
|6
|Pendikspor
|22
|9
|6
|7
|32
|28
|33
|4
|7
|Etimesgut Belediyespor
|22
|9
|6
|7
|30
|26
|33
|4
|8
|Sivas Belediyespor
|22
|8
|5
|9
|26
|30
|29
|-4
|9
|Zonguldak Kömürspor
|23
|7
|8
|8
|25
|29
|29
|-4
|10
|Tarsus İdman Yurdu
|22
|7
|7
|8
|29
|36
|28
|-7
|11
|Kahramanmaraşspor
|22
|7
|6
|9
|21
|27
|27
|-6
|12
|Bak Spor
|22
|6
|9
|7
|23
|32
|27
|-9
|13
|Kırklarelispor
|22
|6
|6
|10
|25
|30
|24
|-5
|14
|Fethiyespor
|23
|4
|10
|9
|25
|30
|22
|-5
|15
|Konya Anadolu Selçukspor
|22
|4
|10
|8
|30
|38
|22
|-8
|16
|Darıca Gençlerbirliği
|22
|5
|5
|12
|19
|41
|20
|-22
|17
|Bandırmaspor
|22
|4
|6
|12
|24
|38
|18
|-14
|18
|Tokatspor
|22
|2
|9
|11
|16
|30
|15
|-14
Fikstür
|23.02.2019
|Fatih Karagümrük
|2-1
|Zonguldak Kömürspor
|23.02.2019
|Menemen Belediyespor
|2-1
|Afjet Afyonspor
|24.02.2019
|Konya Anadolu Selçukspor
|Kırklarelispor
|24.02.2019
|Tokatspor
|Kahramanmaraşspor
|24.02.2019
|Tarsus İdman Yurdu
|Tuzlaspor
|24.02.2019
|Şanlıurfaspor
|Bugsaş Spor
|24.02.2019
|Anadolu Selçukspor
|Kırklarelispor
|24.02.2019
|Bandırmaspor
|Etimesgut Belediyespor
|24.02.2019
|Darıca Gençlerbirliği
|Sivas Belediyespor
|24.02.2019
|Pendikspor
|Manisa BBSK
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