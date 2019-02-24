Menemen Belediye Spor 2 - 1 Fethiyespor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Menemen Belediye Spor, Fethiyespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Menemen Belediye Spor ve Fethiyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 23. hafta maçında Menemen Belediye Spor sahasında Fethiyespor ile 23.02.2019 13:30'da karşılaştı. Menemen İlçe Stadı - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Menemen Belediye Spor - Fethiyespor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Menemen İlçe Stadı - İzmir



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

23.02.2019 13:30



MAÇIN HAKEMLERİ

Mustafa Hakan Belder(hakem), Gökhan Coşar(1. Yardımcı Hakem), Cengizhan Öztürk(2. Yardımcı Hakem), Emre Kaan Çalışkan(dördüncü Hakem)

Menemen Belediye Spor

Menemen Belediye Spor İlk 11

35. Necati Yılmaz, 4. Veli Çetin, 6. Taşkın Çalış, 7. Mustafa Şen, 10. Umut Pusat, 26. Semih Ceylan, 42. Mahmut Bilir, 55. Ercan Coşkun, 66. Hüseyin Çolak, 70. Mustafa Çeçenoğlu, 88. Rıdvan Koçak



Yedekler

13. Abdülkadir Taşdemir, 5. Murat Erdemir, 9. Ali Özgün, 11. Alberk Koç, 20. Tayfun Aydoğan, 23. Talha Yazgan, 99. Okan Baydemir



Teknik Sorumlu

Suat Kaya



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Fethiyespor

Fethiyespor İlk 11

44. Übeyd Adıyaman, 5. Erdi Bakırcı, 9. Alper Önal, 13. Oktay Delibalta, 14. Cumhur Yılmaztürk, 22. Fethi Özer, 26. Emre Balak, 45. Yakup Ramazan Zorlu, 60. Alican Karadağ, 65. Medeni Bingöl, 70. Abdullah Topkara



Yedekler

1. Halil Kaşlı, 3. Recep Yılmaz, 11. Onur Garip, 30. Sefa Aksoy, 34. Mertcan Aktaş, 39. Yiğit Yöney, 99. Anıl Arıcıoğlu



Teknik Sorumlu

Tarık Daşgün



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Menemen Belediyespor 23 14 7 2 50 27 49 23 2 Tuzlaspor 22 14 4 4 44 13 46 31 3 Fatih Karagümrük 23 13 4 6 38 25 43 13 4 Manisa BBSK 22 10 8 4 37 17 38 20 5 Şanlıurfaspor 22 10 6 6 27 24 36 3 6 Pendikspor 22 9 6 7 32 28 33 4 7 Etimesgut Belediyespor 22 9 6 7 30 26 33 4 8 Sivas Belediyespor 22 8 5 9 26 30 29 -4 9 Zonguldak Kömürspor 23 7 8 8 25 29 29 -4 10 Tarsus İdman Yurdu 22 7 7 8 29 36 28 -7 11 Kahramanmaraşspor 22 7 6 9 21 27 27 -6 12 Bak Spor 22 6 9 7 23 32 27 -9 13 Kırklarelispor 22 6 6 10 25 30 24 -5 14 Fethiyespor 23 4 10 9 25 30 22 -5 15 Konya Anadolu Selçukspor 22 4 10 8 30 38 22 -8 16 Darıca Gençlerbirliği 22 5 5 12 19 41 20 -22 17 Bandırmaspor 22 4 6 12 24 38 18 -14 18 Tokatspor 22 2 9 11 16 30 15 -14

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