Menemen Belediyespor Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE: Spor Toto 1. Lig - 14. Maç Günü kapsamında Menemen Belediyespor Keçiörengücü maçı oynanacak. Spor severler ise Menemen Belediyespor Keçiörengücü maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...
İki takım Menemen Belediyespor Keçiörengücü karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Spor Toto 1. Lig - 14. Maç Günü ekranlarda olacak.
Peki Menemen Belediyespor Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...
Menemen Belediyespor Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Menemenspor - Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig maçı 09 12 2019 günü Bein Sports Max 1, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 19:00
Spor Toto 1. Lig maçı, Bein Sports Max 1 kanalında canlı yayınlanacak.
Menemenspor ile Keçiörengücü arasındaki Spor Toto 1. Lig Maçı İzmir Atatürk Stadyumu, İzmir'da oynanacak.
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