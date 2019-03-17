Menemen Belediyespor - Kırklarelispor: 1-0

STAT: İlçe

HAKEMLER: Gürel Uzuner (xx), Emir Kılıçarslan (xx), İsmail Taygun Tasalı (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Necati (xxx) - Rıdvan (xx), Alberk (xxx), Talha (xx), Veli (xxx), Taşkın (xx), Mahmut (xxx), Umut (xx) (Dk. 64 Hüseyin xx), Mustafa Şen (xxx), Okan (xx) (Dk. 76 Serhat xx), Ali (xxx) (Dk. 88 Murat)

KIRKLARELİSPOR: İbrahim (xx) - Davut (x), Caner Bulut (xx), Müslüm (x), Nuh (x), Caner Koca (xx), Emre Keleşoğlu (x), İlter (x) (Dk. 75 Denis x), Emre Balkı (x), Mert Sinan (xx), Ahmethan (x)

GOL: Dk. 85 Ali (Menemen Belediyespor)

SARI KARTLAR: Veli, Mahmut, Okan (yedek kulübesinde), Mustafa Çeçenoğlu (yedek kulübesinde) (Menemen Belediyespor) - Caner, Denis, İbrahim, Ahmethan (Kırklarelispor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor galibiyetleriyle liderlik koltuğuna kurulan Menemen Belediyespor, konuk ettiği Kırklarelispor'u da tek golle geçerek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı döndü: 1-0. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 85'inci dakikasında sahneye çıkan Ali attığı golle takımına 3 puanı getirdi. Bu sonuçla 58 puana yükselen İzmir ekibi en yakın takipçisi Tuzlaspor'un 4 puan önünde ilk sıradaki yerini korumayı başardı. Kırklarelispor ise 12'nci yenilgisini alarak 33 puanda kaldı, üst sıralara tırmanma şansını tepti.

6'ncı dakikada Menemenli Taşkın'ın serbest vuruşunda top barajdan sekerek Ali'yle buluştu. Ali'nin ortasına Mustafa Şen'in şutu yandan auta çıktı.

16'ncı dakikada Kırklareli atağında Emre'nin şutunda kaleci Necati'yi geçen topu Alberk çizgiden çıkardı

21'inci dakikada gelişen ev sahibi ekip atağında Mustafa Şen sağdan ortaladı, Ali'den önce savunma topu uzaklaştırdı.

33'üncü dakikada orata sahadan aldığı topla ceza sahası içine giren Menemenli Mustafa Şen sert vurdu, üstten aut.

51'inci dakikada soldan Mustafa Şen'in ortaladığı topa Alberk gelişine sert vurdu. Kaleci İbrahim topu son anda kornere çeldi.

61'inci dakikada Umut'un ara pasına hareketlenen Okan'ın şutunda top üstten oyun alanını terk etti.

85'inci dakikada Menemen Belediyespor öne geçti. Orta sahadan atılan uzan pas sonucunda Kırklarelispor defansında oluşan karambolde topa son dokunan Ali fileleri sarstı: 1-0. Gol sonrası itirazların ardından Kırklarelispor Teknik Direktörü Ömer Faruk Serin tribüne gönderildi.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Menemen Belediyespor evinde kazandı.

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DHA