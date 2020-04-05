Menemen Hatundere Cezaevi personeli kendilerini izole etti

İzmir'de Menemen Hatundere R Tipi Kapalı Cezaevinde görevli 300 infaz koruma memuru, korona virüsün etkilerinden mahkumları koruyabilmek adına kendilerini izole ederek cezaevinde tahsis edilen misafirhanede kalmaya başladı.

Menemen Hatundere R Tipi Kapalı Cezaevi personeli, Adalet Bakanlığının başlattığı uygulamayla korona virüs salgının cezaevlerine bulaşmasını önlemek amacıyla 1 ay süreyle evlerine gitmeyecek. Pazartesi günü itibarıyla misafirhanelerde kalmaya başlayacak olan personel, virüsü ailelerine ve hükümlü vatandaşlara bulaştırmamak için tüm önlemleri aldı.

Konu hakkında açıklama yapan Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Gündoğdu, "Menemen Hatundere R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelleri bakanlık kararı ile virüsü ailelerine ve hükümlü vatandaşlara bulaştırmamak adına kendilerini izole ederek büyük fedakarlıkta bulundu. Bu süreçte kendileri sosyal hayattan tamamen izole olacak ve sadece infaz kurumunda çalışmalarına devam edecekler. Bu süreçte cezaevinde kendilerine tahsis edilmiş misafirhanelerde kalacaklar ve topluma asla karışmayacaklar. Bu toplumumuz için gerçekten büyük fedakarlıktır. Adalet Bakanlığımız ülke genelinde başlattığı uygulama ile hafta başında personel ve gardiyanların kalacakları yerlerin ivedilikle hazırlanması ve dezenfektan işlemleri gerçekleştirilmesi için talimatlar vererek, buraları hazırlayarak infaz memurlarını buraya yerleştirmişlerdir" dedi.

Kaynak: İHA