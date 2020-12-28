Menemen Spor - Ankara Keçiörengücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 16. hafta maçında Menemen Spor, Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 16. hafta maçında Menemen Spor, Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Menemen Spor ve Ankara Keçiörengücü taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Menemen Spor sahasında Ankara Keçiörengücü ile 27.12.2020 13:30'da karşılaştı. Menemen İlçe Stadı - İzmir - Menemen stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Menemen Spor - Ankara Keçiörengücü maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Menemen Spor Ankara Keçiörengücü Maçının Özeti için Tıklayın
Menemen Spor Ankara Keçiörengücü Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Menemen İlçe Stadı - İzmir - Menemen
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
27.12.2020 13:30
Menemen Spor Ankara Keçiörengücü Maçının Hakemleri
Mustafa Kürşad Filiz(hakem), Ferdi Karadoruk(1. Yardımcı Hakem), Mert Bulut(2. Yardımcı Hakem), Safa Yılmaz(dördüncü Hakem)
Menemen Spor İlk 11
1. Gentıan Selmanı, 4. Furkan Bayır, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 10. Taşkın Çalış, 11. Anane Tıdjanı, 21. Ömer Şahbaş, 27. Şeref Özcan, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 52. Tayfun Aydoğan, 66. Davıd Domgjonas, 88. Rıdvan Koçak
Yedekler
24. Eren Bilen, 2. Yusuf Talum, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 7. Murat Elkatmış, 14. Bekir Can Sönmez, 22. Cem Çelik, 23. Berkan İbrahim Çakır, 28. Burak Albayrak, 53. Mehmet Aytemiz, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed
Teknik Sorumlu
Dilaver Mutlu
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Burak Albayrak 90+5.dk, Sarı Kart Furkan Bayır 14.dk, Sarı Kart Mohammed Kesselly Kamara 78.dk
Oyundan Çıkanlar
Ömer Şahbaş 84.dk, Anane Tıdjanı 46.dk, Şeref Özcan 90.dk, Mohammed Kesselly Kamara 84.dk
Oyuna Girenler
Burak Albayrak 84.dk, Ibrahım Akanbı Rasheed 46.dk, Yusuf Talum 90.dk, Mehmet Aytemiz 84.dk
Ankara Keçiörengücü İlk 11
71. Metin Uçar, 4. Samet Akaydin, 44. Mert Kula, 19. Abdulkadir Korkut, 28. Soner Gönül, 25. Uğur Utlu, 14. İrfan Akgün, 8. Burak Aydın, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz, 9. Arb Manaj
Yedekler
13. Muhammed Birkan Tetik, 16. Ogün Bayrak, 11. Joseph Dodoo, 5. Süleyman Olgun, 45. Famoussa Kone, 99. Mustafa Tahir Babaoğlu, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 88. Ilır Mustafa
Teknik Sorumlu
Hamdi Yılmaz
Goller
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Kartlar
Sarı Kart İrfan Akgün 48.dk, Sarı Kart Barış Alper Yılmaz 49.dk, Sarı Kart Joseph Dodoo 90+4.dk
Oyundan Çıkanlar
İrfan Akgün 61.dk, Barış Alper Yılmaz 87.dk, Cem Ekinci 61.dk, Arb Manaj 74.dk
Oyuna Girenler
Ilır Mustafa 61.dk, Famoussa Kone 87.dk, Joseph Dodoo 61.dk, Mustafa Tahir Babaoğlu 74.dk
TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|16
|9
|5
|2
|22
|13
|32
|9
|2
|Tuzlaspor
|15
|9
|3
|3
|27
|20
|30
|7
|3
|Samsunspor
|16
|8
|6
|2
|22
|15
|30
|7
|4
|Altay
|15
|9
|2
|4
|29
|14
|29
|15
|5
|Adana Demirspor
|15
|8
|4
|3
|26
|13
|28
|13
|6
|Ankara Keçiörengücü
|16
|8
|4
|4
|22
|12
|28
|10
|7
|Altınordu
|16
|8
|3
|5
|22
|22
|27
|0
|8
|İstanbulspor
|14
|7
|4
|3
|24
|15
|25
|9
|9
|Bursaspor
|15
|6
|3
|6
|28
|26
|21
|2
|10
|Bandırmaspor
|16
|6
|3
|7
|20
|19
|21
|1
|11
|Menemenspor
|16
|4
|7
|5
|19
|22
|19
|-3
|12
|Ümraniyespor
|16
|4
|5
|7
|16
|25
|17
|-9
|13
|Balıkesirspor
|15
|4
|3
|8
|16
|23
|15
|-7
|14
|Boluspor
|15
|3
|4
|8
|13
|18
|13
|-5
|15
|Akhisarspor
|15
|3
|4
|8
|12
|22
|13
|-10
|16
|Adanaspor
|13
|3
|3
|7
|17
|20
|12
|-3
|17
|Ankaraspor
|15
|2
|3
|10
|9
|24
|9
|-15
|18
|Eskişehirspor
|15
|0
|6
|9
|9
|30
|6
|-21
TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür
|25.12.2020
|Altay
|3-1
|Ümraniyespor
|26.12.2020
|Tuzlaspor
|4-1
|Altınordu
|26.12.2020
|Balıkesirspor
|0-1
|Adana Demirspor
|26.12.2020
|Boluspor
|0-2
|İstanbulspor
|27.12.2020
|Menemenspor
|0-0
|Ankara Keçiörengücü
|27.12.2020
|Akhisarspor
|0-1
|Giresunspor
|27.12.2020
|Osmanlıspor FK
|Samsunspor
|27.12.2020
|Adanaspor
|1-2
|Bandırmaspor
|27.12.2020
|Ankaraspor
|1-2
|Samsunspor
|28.12.2020
|Bursaspor
|Eskişehirspor