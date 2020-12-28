Menemen Spor - Ankara Keçiörengücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 16. hafta maçında Menemen Spor, Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Menemen Spor ve Ankara Keçiörengücü taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Menemen Spor sahasında Ankara Keçiörengücü ile 27.12.2020 13:30'da karşılaştı. Menemen İlçe Stadı - İzmir - Menemen stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Menemen Spor - Ankara Keçiörengücü maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Menemen Spor Ankara Keçiörengücü Maçının Özeti için Tıklayın Menemen Spor Ankara Keçiörengücü Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Menemen İlçe Stadı - İzmir - Menemen

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.12.2020 13:30

Menemen Spor Ankara Keçiörengücü Maçının Hakemleri

Mustafa Kürşad Filiz(hakem), Ferdi Karadoruk(1. Yardımcı Hakem), Mert Bulut(2. Yardımcı Hakem), Safa Yılmaz(dördüncü Hakem)

Menemen Spor

Menemen Spor İlk 11

1. Gentıan Selmanı, 4. Furkan Bayır, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 10. Taşkın Çalış, 11. Anane Tıdjanı, 21. Ömer Şahbaş, 27. Şeref Özcan, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 52. Tayfun Aydoğan, 66. Davıd Domgjonas, 88. Rıdvan Koçak

Yedekler

24. Eren Bilen, 2. Yusuf Talum, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 7. Murat Elkatmış, 14. Bekir Can Sönmez, 22. Cem Çelik, 23. Berkan İbrahim Çakır, 28. Burak Albayrak, 53. Mehmet Aytemiz, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed

Teknik Sorumlu

Dilaver Mutlu

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Burak Albayrak 90+5.dk, Sarı Kart Furkan Bayır 14.dk, Sarı Kart Mohammed Kesselly Kamara 78.dk

Oyundan Çıkanlar

Ömer Şahbaş 84.dk, Anane Tıdjanı 46.dk, Şeref Özcan 90.dk, Mohammed Kesselly Kamara 84.dk

Oyuna Girenler

Burak Albayrak 84.dk, Ibrahım Akanbı Rasheed 46.dk, Yusuf Talum 90.dk, Mehmet Aytemiz 84.dk

Ankara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 4. Samet Akaydin, 44. Mert Kula, 19. Abdulkadir Korkut, 28. Soner Gönül, 25. Uğur Utlu, 14. İrfan Akgün, 8. Burak Aydın, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz, 9. Arb Manaj

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 16. Ogün Bayrak, 11. Joseph Dodoo, 5. Süleyman Olgun, 45. Famoussa Kone, 99. Mustafa Tahir Babaoğlu, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 88. Ilır Mustafa

Teknik Sorumlu

Hamdi Yılmaz

Goller

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Kartlar

Sarı Kart İrfan Akgün 48.dk, Sarı Kart Barış Alper Yılmaz 49.dk, Sarı Kart Joseph Dodoo 90+4.dk

Oyundan Çıkanlar

İrfan Akgün 61.dk, Barış Alper Yılmaz 87.dk, Cem Ekinci 61.dk, Arb Manaj 74.dk

Oyuna Girenler

Ilır Mustafa 61.dk, Famoussa Kone 87.dk, Joseph Dodoo 61.dk, Mustafa Tahir Babaoğlu 74.dk

TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 16 9 5 2 22 13 32 9 2 Tuzlaspor 15 9 3 3 27 20 30 7 3 Samsunspor 16 8 6 2 22 15 30 7 4 Altay 15 9 2 4 29 14 29 15 5 Adana Demirspor 15 8 4 3 26 13 28 13 6 Ankara Keçiörengücü 16 8 4 4 22 12 28 10 7 Altınordu 16 8 3 5 22 22 27 0 8 İstanbulspor 14 7 4 3 24 15 25 9 9 Bursaspor 15 6 3 6 28 26 21 2 10 Bandırmaspor 16 6 3 7 20 19 21 1 11 Menemenspor 16 4 7 5 19 22 19 -3 12 Ümraniyespor 16 4 5 7 16 25 17 -9 13 Balıkesirspor 15 4 3 8 16 23 15 -7 14 Boluspor 15 3 4 8 13 18 13 -5 15 Akhisarspor 15 3 4 8 12 22 13 -10 16 Adanaspor 13 3 3 7 17 20 12 -3 17 Ankaraspor 15 2 3 10 9 24 9 -15 18 Eskişehirspor 15 0 6 9 9 30 6 -21

TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür