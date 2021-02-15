Menemen Spor - Aydeniz Et Balıkesirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 21. hafta maçında Menemen Spor, Aydeniz Et Balıkesirspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Menemen Spor ve Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 21. hafta maçında Menemen Spor sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile 14.02.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Menemen İlçe Stadı - İzmir - Menemen stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Menemen Spor - Aydeniz Et Balıkesirspor Maç Sonucu ne oldu? Menemen Spor, Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Menemen Spor Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Özeti için Tıklayın Menemen Spor Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Menemen İlçe Stadı - İzmir - Menemen

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

14.02.2021 16:00

Menemen Spor Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Hakemleri

Cihan Aydın(hakem), Selahattin Altay(1. Yardımcı Hakem), Cemil Tunç(2. Yardımcı Hakem), Süleyman Bahadır(dördüncü Hakem)

Menemen Spor

Menemen Spor İlk 11

71. Emre Selen, 2. Yusuf Talum, 4. Furkan Bayır, 5. Emir Han Topçu, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 32. Mamadou Traore, 47. Omar Abdullahı Mohamed, 52. Tayfun Aydoğan, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed, 66. Davıd Domgjonas, 88. Rıdvan Koçak

Yedekler

13. Batuhan Ahmet Şen, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 11. Anane Tıdjanı, 14. Bekir Can Sönmez, 21. Ömer Şahbaş, 22. Cem Çelik, 37. Okan Yılmaz, 44. Abdulkadir Öksüz, 53. Mehmet Aytemiz, 80. Alaattin Hamza Ok

Teknik Sorumlu

Recep Yazıcı

Goller

Tayfun Aydoğan,27.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Rıdvan Koçak 90+4.dk, Sarı Kart Davıd Domgjonas 85.dk

Oyundan Çıkanlar

Yusuf Talum 66.dk, Ibrahım Alhassan Adamu 87.dk, Mamadou Traore 49.dk, Omar Abdullahı Mohamed 66.dk

Oyuna Girenler

Anane Tıdjanı 66.dk, Okan Yılmaz 87.dk, Alaattin Hamza Ok 49.dk, Mehmet Aytemiz 66.dk

Aydeniz Et Balıkesirspor

Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11

19. Atilla Özmen, 13. Mert Örnek, 44. Oğuzhan Çapar, 35. Batuhan İşçiler, 3. Berat Aydoğdu, 93. Cumali Bişi, 81. Taşkın Çalış, 66. Hasan Özkan, 91. Muhammed Enes Durmuş, 71. Nemanja Mıhajlovıc, 45. Arb Manaj

Yedekler

99. Yiğithan Kır, 53. Birol Parlak, 63. İbrahim Halil Çolak, 10. Foxı Kethevoama, 24. Anıl Taşdemir, 29. Roman Bezjak, 77. Doğa İşeri, 55. Enes İslam İlkin, 16. Sedat Dursun

Teknik Sorumlu

Yusuf Şimşek

Goller

Arb Manaj,60.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Batuhan İşçiler 25.dk, Sarı Kart Berat Aydoğdu 90+4.dk

Oyundan Çıkanlar

Muhammed Enes Durmuş 81.dk, Mert Örnek 90.dk, Hasan Özkan 87.dk, Nemanja Mıhajlovıc 46.dk, Arb Manaj 81.dk

Oyuna Girenler

Roman Bezjak 81.dk, Sedat Dursun 90.dk, Foxı Kethevoama 87.dk, Enes İslam İlkin 46.dk, Birol Parlak 81.dk

TFF 1. Lig 21.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 21 14 5 2 33 14 47 19 2 Samsunspor 21 12 7 2 34 20 43 14 3 İstanbulspor 21 12 4 5 44 25 40 19 4 Adana Demirspor 21 11 5 5 37 21 38 16 5 Ankara Keçiörengücü 21 11 4 6 29 14 37 15 6 Altınordu 21 11 4 6 31 28 37 3 7 Tuzlaspor 20 11 3 6 31 27 36 4 8 Altay 21 11 2 8 36 24 35 12 9 Bursaspor 20 9 3 8 35 32 30 3 10 Bandırmaspor 21 9 3 9 26 24 30 2 11 Ümraniyespor 21 7 6 8 26 31 27 -5 12 Adanaspor 21 7 4 10 31 28 25 3 13 Balıkesirspor 21 5 5 11 20 32 20 -12 14 Menemenspor 21 4 8 9 21 35 20 -14 15 Boluspor 21 5 4 12 20 27 19 -7 16 Akhisarspor 21 5 4 12 18 32 19 -14 17 Ankaraspor 21 3 4 14 13 36 13 -23 18 Eskişehirspor 21 0 7 14 12 47 7 -35

TFF 1. Lig 21.Hafta Fikstür