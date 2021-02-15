Menemen Spor - Aydeniz Et Balıkesirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 21. hafta maçında Menemen Spor, Aydeniz Et Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 21. hafta maçında Menemen Spor, Aydeniz Et Balıkesirspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Menemen Spor ve Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 21. hafta maçında Menemen Spor sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile 14.02.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Menemen İlçe Stadı - İzmir - Menemen stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Menemen Spor - Aydeniz Et Balıkesirspor Maç Sonucu ne oldu?
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Menemen Spor Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Özeti için Tıklayın
Menemen Spor Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Menemen İlçe Stadı - İzmir - Menemen
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
14.02.2021 16:00
Menemen Spor Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Hakemleri
Cihan Aydın(hakem), Selahattin Altay(1. Yardımcı Hakem), Cemil Tunç(2. Yardımcı Hakem), Süleyman Bahadır(dördüncü Hakem)
Menemen Spor İlk 11
71. Emre Selen, 2. Yusuf Talum, 4. Furkan Bayır, 5. Emir Han Topçu, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 32. Mamadou Traore, 47. Omar Abdullahı Mohamed, 52. Tayfun Aydoğan, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed, 66. Davıd Domgjonas, 88. Rıdvan Koçak
Yedekler
13. Batuhan Ahmet Şen, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 11. Anane Tıdjanı, 14. Bekir Can Sönmez, 21. Ömer Şahbaş, 22. Cem Çelik, 37. Okan Yılmaz, 44. Abdulkadir Öksüz, 53. Mehmet Aytemiz, 80. Alaattin Hamza Ok
Teknik Sorumlu
Recep Yazıcı
Goller
Tayfun Aydoğan,27.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Rıdvan Koçak 90+4.dk, Sarı Kart Davıd Domgjonas 85.dk
Oyundan Çıkanlar
Yusuf Talum 66.dk, Ibrahım Alhassan Adamu 87.dk, Mamadou Traore 49.dk, Omar Abdullahı Mohamed 66.dk
Oyuna Girenler
Anane Tıdjanı 66.dk, Okan Yılmaz 87.dk, Alaattin Hamza Ok 49.dk, Mehmet Aytemiz 66.dk
Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11
19. Atilla Özmen, 13. Mert Örnek, 44. Oğuzhan Çapar, 35. Batuhan İşçiler, 3. Berat Aydoğdu, 93. Cumali Bişi, 81. Taşkın Çalış, 66. Hasan Özkan, 91. Muhammed Enes Durmuş, 71. Nemanja Mıhajlovıc, 45. Arb Manaj
Yedekler
99. Yiğithan Kır, 53. Birol Parlak, 63. İbrahim Halil Çolak, 10. Foxı Kethevoama, 24. Anıl Taşdemir, 29. Roman Bezjak, 77. Doğa İşeri, 55. Enes İslam İlkin, 16. Sedat Dursun
Teknik Sorumlu
Yusuf Şimşek
Goller
Arb Manaj,60.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Batuhan İşçiler 25.dk, Sarı Kart Berat Aydoğdu 90+4.dk
Oyundan Çıkanlar
Muhammed Enes Durmuş 81.dk, Mert Örnek 90.dk, Hasan Özkan 87.dk, Nemanja Mıhajlovıc 46.dk, Arb Manaj 81.dk
Oyuna Girenler
Roman Bezjak 81.dk, Sedat Dursun 90.dk, Foxı Kethevoama 87.dk, Enes İslam İlkin 46.dk, Birol Parlak 81.dk
TFF 1. Lig 21.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|21
|14
|5
|2
|33
|14
|47
|19
|2
|Samsunspor
|21
|12
|7
|2
|34
|20
|43
|14
|3
|İstanbulspor
|21
|12
|4
|5
|44
|25
|40
|19
|4
|Adana Demirspor
|21
|11
|5
|5
|37
|21
|38
|16
|5
|Ankara Keçiörengücü
|21
|11
|4
|6
|29
|14
|37
|15
|6
|Altınordu
|21
|11
|4
|6
|31
|28
|37
|3
|7
|Tuzlaspor
|20
|11
|3
|6
|31
|27
|36
|4
|8
|Altay
|21
|11
|2
|8
|36
|24
|35
|12
|9
|Bursaspor
|20
|9
|3
|8
|35
|32
|30
|3
|10
|Bandırmaspor
|21
|9
|3
|9
|26
|24
|30
|2
|11
|Ümraniyespor
|21
|7
|6
|8
|26
|31
|27
|-5
|12
|Adanaspor
|21
|7
|4
|10
|31
|28
|25
|3
|13
|Balıkesirspor
|21
|5
|5
|11
|20
|32
|20
|-12
|14
|Menemenspor
|21
|4
|8
|9
|21
|35
|20
|-14
|15
|Boluspor
|21
|5
|4
|12
|20
|27
|19
|-7
|16
|Akhisarspor
|21
|5
|4
|12
|18
|32
|19
|-14
|17
|Ankaraspor
|21
|3
|4
|14
|13
|36
|13
|-23
|18
|Eskişehirspor
|21
|0
|7
|14
|12
|47
|7
|-35
TFF 1. Lig 21.Hafta Fikstür
|12.02.2021
|Ankaraspor
|0-3
|Altınordu
|13.02.2021
|Bandırmaspor
|2-1
|İstanbulspor
|13.02.2021
|Altay
|0-4
|Ankara Keçiörengücü
|13.02.2021
|Akhisarspor
|1-4
|Samsunspor
|13.02.2021
|Ümraniyespor
|3-0
|Eskişehirspor
|14.02.2021
|Osmanlıspor FK
|Altınordu
|14.02.2021
|Menemenspor
|1-1
|Balıkesirspor
|14.02.2021
|Boluspor
|0-1
|Giresunspor
|14.02.2021
|Adanaspor
|2-2
|Adana Demirspor
|15.02.2021
|Bursaspor
|Tuzlaspor