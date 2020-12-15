Menemen Spor - İstanbulspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 12. hafta maçında Menemen Spor, İstanbulspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Menemen Spor ve İstanbulspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 12. hafta maçında Menemen Spor sahasında İstanbulspor ile 14.12.2020 16:00'da karşılaştı. Menemen İlçe Stadı - İzmir - Menemen stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Menemen Spor - İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Menemen Spor İstanbulspor Maçının Özeti için Tıklayın Menemen Spor İstanbulspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Menemen İlçe Stadı - İzmir - Menemen

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

14.12.2020 16:00

Menemen Spor İstanbulspor Maçının Hakemleri

Ali Şansalan(hakem), Ömer Tevfik Özkoç(1. Yardımcı Hakem), Ali Can Alp(2. Yardımcı Hakem), Raşit Yorgancılar(dördüncü Hakem)

Menemen Spor

Menemen Spor İlk 11

1. Gentıan Selmanı, 88. Rıdvan Koçak, 21. Ömer Şahbaş, 4. Furkan Bayır, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 10. Taşkın Çalış, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 11. Anane Tıdjanı, 12. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 52. Tayfun Aydoğan

Yedekler

33. Amir Güren, 2. Yusuf Talum, 7. Murat Elkatmış, 17. Murat Yılmaz, 22. Cem Çelik, 23. Berkan İbrahim Çakır, 27. Şeref Özcan, 53. Mehmet Aytemiz, 54. Kubilay Türk Yılmaz, 66. Davıd Domgjonas

Teknik Sorumlu

Dilaver Mutlu

İstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 9. İbrahim Yılmaz, 10. Onur Ergün, 17. Patrıck Etoga Atchom, 23. Muhammed Enes Durmuş, 33. Levent Ayçiçek, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj

Yedekler

59. Alp Arda, 6. Berkay Görmez, 7. Ali Dere, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 14. Emrecan Uzunhan, 15. Uygar Mert Zeybek, 19. Yusuf Cihat Çelik, 20. Kamal Issah, 35. Egehan Gök, 53. Papa Alıoune Dıouf

Teknik Sorumlu

Orhan Çıkırıkçı

TFF 1. Lig 12.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Tuzlaspor 13 8 3 2 22 16 27 6 2 Altınordu 14 8 3 3 21 16 27 5 3 Giresunspor 14 7 5 2 19 13 26 6 4 Ankara Keçiörengücü 14 7 3 4 20 11 24 9 5 Altay 13 7 2 4 24 12 23 12 6 Adana Demirspor 13 6 4 3 22 12 22 10 7 İstanbulspor 12 6 3 3 19 12 21 7 8 Samsunspor 13 5 6 2 16 13 21 3 9 Bursaspor 14 6 2 6 25 23 20 2 10 Bandırmaspor 14 4 3 7 16 17 15 -1 11 Balıkesirspor 12 4 3 5 14 17 15 -3 12 Menemenspor 13 3 5 5 14 18 14 -4 13 Ümraniyespor 14 3 5 6 14 22 14 -8 14 Boluspor 13 3 4 6 13 15 13 -2 15 Akhisarspor 13 3 4 6 11 19 13 -8 16 Adanaspor 10 3 3 4 14 14 12 0 17 Ankaraspor 13 2 3 8 7 20 9 -13 18 Eskişehirspor 14 0 5 9 7 28 5 -21

TFF 1. Lig 12.Hafta Fikstür