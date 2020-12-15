Menemen Spor - İstanbulspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 12. hafta maçında Menemen Spor, İstanbulspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 12. hafta maçında Menemen Spor, İstanbulspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Menemen Spor ve İstanbulspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 12. hafta maçında Menemen Spor sahasında İstanbulspor ile 14.12.2020 16:00'da karşılaştı. Menemen İlçe Stadı - İzmir - Menemen stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Menemen Spor - İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Menemen Spor İstanbulspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Menemen İlçe Stadı - İzmir - Menemen
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.12.2020 16:00
Menemen Spor İstanbulspor Maçının Hakemleri
Ali Şansalan(hakem), Ömer Tevfik Özkoç(1. Yardımcı Hakem), Ali Can Alp(2. Yardımcı Hakem), Raşit Yorgancılar(dördüncü Hakem)
Menemen Spor İlk 11
1. Gentıan Selmanı, 88. Rıdvan Koçak, 21. Ömer Şahbaş, 4. Furkan Bayır, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 10. Taşkın Çalış, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 11. Anane Tıdjanı, 12. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 52. Tayfun Aydoğan
Yedekler
33. Amir Güren, 2. Yusuf Talum, 7. Murat Elkatmış, 17. Murat Yılmaz, 22. Cem Çelik, 23. Berkan İbrahim Çakır, 27. Şeref Özcan, 53. Mehmet Aytemiz, 54. Kubilay Türk Yılmaz, 66. Davıd Domgjonas
Teknik Sorumlu
Dilaver Mutlu
İstanbulspor İlk 11
1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 9. İbrahim Yılmaz, 10. Onur Ergün, 17. Patrıck Etoga Atchom, 23. Muhammed Enes Durmuş, 33. Levent Ayçiçek, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj
Yedekler
59. Alp Arda, 6. Berkay Görmez, 7. Ali Dere, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 14. Emrecan Uzunhan, 15. Uygar Mert Zeybek, 19. Yusuf Cihat Çelik, 20. Kamal Issah, 35. Egehan Gök, 53. Papa Alıoune Dıouf
Teknik Sorumlu
Orhan Çıkırıkçı
TFF 1. Lig 12.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Tuzlaspor
|13
|8
|3
|2
|22
|16
|27
|6
|2
|Altınordu
|14
|8
|3
|3
|21
|16
|27
|5
|3
|Giresunspor
|14
|7
|5
|2
|19
|13
|26
|6
|4
|Ankara Keçiörengücü
|14
|7
|3
|4
|20
|11
|24
|9
|5
|Altay
|13
|7
|2
|4
|24
|12
|23
|12
|6
|Adana Demirspor
|13
|6
|4
|3
|22
|12
|22
|10
|7
|İstanbulspor
|12
|6
|3
|3
|19
|12
|21
|7
|8
|Samsunspor
|13
|5
|6
|2
|16
|13
|21
|3
|9
|Bursaspor
|14
|6
|2
|6
|25
|23
|20
|2
|10
|Bandırmaspor
|14
|4
|3
|7
|16
|17
|15
|-1
|11
|Balıkesirspor
|12
|4
|3
|5
|14
|17
|15
|-3
|12
|Menemenspor
|13
|3
|5
|5
|14
|18
|14
|-4
|13
|Ümraniyespor
|14
|3
|5
|6
|14
|22
|14
|-8
|14
|Boluspor
|13
|3
|4
|6
|13
|15
|13
|-2
|15
|Akhisarspor
|13
|3
|4
|6
|11
|19
|13
|-8
|16
|Adanaspor
|10
|3
|3
|4
|14
|14
|12
|0
|17
|Ankaraspor
|13
|2
|3
|8
|7
|20
|9
|-13
|18
|Eskişehirspor
|14
|0
|5
|9
|7
|28
|5
|-21
TFF 1. Lig 12.Hafta Fikstür
|04.12.0020
|Tuzlaspor
|2-0
|İstanbulspor
|04.12.0020
|Bursaspor
|1-3
|Ümraniyespor
|05.12.0020
|Menemenspor
|1-1
|Bandırmaspor
|05.12.0020
|Giresunspor
|2-0
|Eskişehirspor
|05.12.0020
|Boluspor
|1-0
|Altay
|05.12.0020
|Ankaraspor
|P-P
|Adanaspor
|06.12.0020
|Adana Demirspor
|2-0
|Akhisarspor
|06.12.0020
|Altınordu
|0-2
|Ankara Keçiörengücü
|15.12.0020
|Balıkesirspor
|Samsunspor
|06.12.2020
|Osmanlıspor FK
|Adanaspor