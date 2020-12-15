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Menemen Spor - İstanbulspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 12. hafta maçında Menemen Spor, İstanbulspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Menemen Spor - İstanbulspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 12. hafta maçında Menemen Spor, İstanbulspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Menemen Spor ve İstanbulspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 12. hafta maçında Menemen Spor sahasında İstanbulspor ile 14.12.2020 16:00'da karşılaştı. Menemen İlçe Stadı - İzmir - Menemen stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Menemen Spor - İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Menemen Spor İstanbulspor Maçının Özeti için Tıklayın

Menemen Spor İstanbulspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Menemen İlçe Stadı - İzmir - Menemen

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

14.12.2020 16:00

Menemen Spor İstanbulspor Maçının Hakemleri

Ali Şansalan(hakem), Ömer Tevfik Özkoç(1. Yardımcı Hakem), Ali Can Alp(2. Yardımcı Hakem), Raşit Yorgancılar(dördüncü Hakem)

MENEMEN SPORMenemen Spor

Menemen Spor İlk 11

1. Gentıan Selmanı, 88. Rıdvan Koçak, 21. Ömer Şahbaş, 4. Furkan Bayır, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 10. Taşkın Çalış, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 11. Anane Tıdjanı, 12. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 52. Tayfun Aydoğan

Yedekler

33. Amir Güren, 2. Yusuf Talum, 7. Murat Elkatmış, 17. Murat Yılmaz, 22. Cem Çelik, 23. Berkan İbrahim Çakır, 27. Şeref Özcan, 53. Mehmet Aytemiz, 54. Kubilay Türk Yılmaz, 66. Davıd Domgjonas

Teknik Sorumlu

Dilaver Mutlu

İSTANBULSPORİstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 9. İbrahim Yılmaz, 10. Onur Ergün, 17. Patrıck Etoga Atchom, 23. Muhammed Enes Durmuş, 33. Levent Ayçiçek, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj

Yedekler

59. Alp Arda, 6. Berkay Görmez, 7. Ali Dere, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 14. Emrecan Uzunhan, 15. Uygar Mert Zeybek, 19. Yusuf Cihat Çelik, 20. Kamal Issah, 35. Egehan Gök, 53. Papa Alıoune Dıouf

Teknik Sorumlu

Orhan Çıkırıkçı

TFF 1. Lig 12.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Tuzlaspor138322216276
2Altınordu148332116275
3Giresunspor147521913266
4Ankara Keçiörengücü147342011249
5Altay1372424122312
6Adana Demirspor1364322122210
7İstanbulspor126331912217
8Samsunspor135621613213
9Bursaspor146262523202
10Bandırmaspor14437161715-1
11Balıkesirspor12435141715-3
12Menemenspor13355141814-4
13Ümraniyespor14356142214-8
14Boluspor13346131513-2
15Akhisarspor13346111913-8
16Adanaspor103341414120
17Ankaraspor132387209-13
18Eskişehirspor140597285-21

TFF 1. Lig 12.Hafta Fikstür

04.12.0020Tuzlaspor2-0İstanbulspor
04.12.0020Bursaspor1-3Ümraniyespor
05.12.0020Menemenspor1-1Bandırmaspor
05.12.0020Giresunspor2-0Eskişehirspor
05.12.0020Boluspor1-0Altay
05.12.0020AnkarasporP-PAdanaspor
06.12.0020Adana Demirspor2-0Akhisarspor
06.12.0020Altınordu0-2Ankara Keçiörengücü
15.12.0020Balıkesirspor Samsunspor
06.12.2020Osmanlıspor FK Adanaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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