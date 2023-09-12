Menemen’de 250 çocuk şölenle sünnet edildi

İlçedeki dayanışma ruhunu her alanda yansıtmaya devam eden İzmir'in Menemen Belediyesi, bu kapsamda 250 çocuk için sünnet şöleni düzenledi. Ünlü sanatçı Altay'ın sahne aldığı gecede Başkan Vekili Aydın Pehlivan "Gönül belediyeciliğin en güzel örneğini, çocuklarımızın gülen yüzleridir." dedi.

Arka arkaya büyük projeler, açılışlar ve temel atma törenleriyle İzmir'in parlayan yıldızı Menemen'de dayanışma ve bir arada olma ruhu, kendini bu kez sünnet şöleni olarak gösterdi. Menemen Belediyesi tarafından ilçe genelinde 250 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şölende ünlü sanatçı Altay, en güzel şarkılarını minikler ve aileleri için söyledi. Altay'ın söylediği şarkıya minikler ve davetliler hep bir ağızdan eşlik etti. O anlara Aydın-Filiz Pehlivan çiftinin de eşlik etmesi, büyük alkış aldı. Oluşturulan fotoğraf çekim alanında mutlu anların ölümsüzleştirildiği etkinlikte, ailelere ve misafirlere ikramlar da eksik edilmedi.

Geceye eşi Filiz Pehlivan ile katılan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, konuşmasında dayanışma vurgusu yaptı. Pehlivan, "Belediyeler, sosyal dayanışmanın en önemli kurumlarından biridir. Belediyecilik, sadece yol, park, plan işleri yapmayı değil aynı zamanda vatandaşın sıkıntılı zamanlarında yanında olan, onlarla beraber omuz omuza dayanışmayı bilen bir anlayıştır. Biz, Menemen'imizde tüm problemleri birlikte, dayanışarak aşıyoruz. Benim bir sloganım var biliyorsunuz, "Mesele Birlikte Olmak" diye Bu sözü sadece lafta değil, tüm hizmetlerimizde, projelerimizde icraata döküyoruz. Siz kıymetli hemşehrilerimle daima iç içeyiz. Sizlerle üzülüp, sizlerle gülüyoruz.İhtiyacı olan derdi olan herkese Başkanlık makamımızın kapılarını sonuna kadar açıyoruz. Her yaş kesiminden, din, dil, ırk, mezhep gözetmeksizin görüşmek isteyeni buyur edip dinliyoruz. Gönül belediyeciliğinin, derman belediyeciliğinin en güzel örneğini ilçemize yayıyoruz." dedi.

Pehlivan ayrıca erzak yardımından günlük 3 bin kişilik yemek dağıtımına, eğitime destekten evde bakım ve kreşlere kadar vatandaşa birçok desteğin verdiğini ve bunun süreceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)