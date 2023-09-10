Menemen’de 9 Eylül coşkusu

İzmir'in Menemen ilçesinde 9 Eylül coşkusu Sertab Erener ile yaşandı. Gecede konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "İzmir'imiz, Menemen'imiz bu gece bir başka güzel. Kurtuluş coşkumuz Cumhuriyet kadını, değerli sanatçımız Sertab Erener ile de taçlandı. Doğum günün kutlu olsun Menemen'im" dedi.

Menemen Belediyesi, Menemen'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılını düzenlenen tören, model uçak gösterisi ve konser programlarıyla kutladı. 9 Eylül'ün coşkusu sabah Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk koyma töreni ile başladı. Törene Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları yöneticileri, gaziler, mahalle muhtarları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Protokolün Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Bilindiği gibi 9 Eylül 1922 tarihi vatan topraklarımızın düşman işgalinden tamamen kurtarıldığı, İzmir Hükümet Konağı'na Türk bayrağının yeniden asıldığı, bu toprakların Türk vatanı olduğu ve Türk vatanı kalacağının tüm dünyaya ilan edildiği gündür. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Bütün dünya duysun ki efendiler, artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır" diyerek Türk milleti için kurtuluşun kenti İzmir'in değerini vurgulamıştır" dedi.

"Kurtuluşumuzun 101'incü yılı kutlu olsun Menemen'im"

Sözlerini sürdüren Pehlivan, "İşte bu yüzden İzmir'de düşmana ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin'in, Kurtuluş Savaşı'nda dünyaya meydan okuyan Nene Hatunların, Kara Fatmaların, Menemen'de şehit düşen Kaymakam Kemal Bey'in, genç yaşlı demeden yurdu kurtarmak için canlarını gözlerini kırpmadan veren aziz şehitlerimizin, bağımsızlığımız için ölümü göze alan kıymetli gazilerimizin bizlere bıraktığı bu vatanı korumak, kollamak ve gelecek nesillere daha iyi bir şekilde bırakmak için milletçe var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün alnımız ak, başımız dik olarak bu meydanlarda olmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Efeler ve geçit töreni renk kattı

Konuşmanın ardından Menemen Belediyesi Halk Oyunları ekibi zeybek gösterisi sundu. Ellerinde Türk bayrakları ile törene katılan Menemenliler de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını bir kez daha sonsuz minnet ve saygıyla andı. Ardından Menemen'deki sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, çiftçiler, belediye araçları geçitte bir araya geldi.

Model uçaklar görücüye çıktı

Menemen Belediyesi'nin kurtuluş şenlikleri, Türk Hava Kurumu ile İzmir Model Uçak ve Havacılık Kulübü iş birliğiyle Seyrek'te düzenlenen model uçak gösterisi ile devam etti. Burada konuşan Başkan Vekili Pehlivan, "Türk Hava Kurumuza tahsis ettiğimiz bu bölgede Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi, "İstikbal göklerdedir" ifadesini anlamak ve hava şehitlerimizi anmak amacıyla model uçak tutkunlarıyla bugün bir araya geldik" dedi.

Programlar çerçevesinde Menemen Şehir Parkı'nda şehitlerin ruhuna Mevlid-i Şerif okunarak, tasavvuf musikisi icra edildi.

Sertab Erener ile muhteşem gece

Menemen Belediyesi'nin başlattığı etkinlikler, akşam sevilen şarkıcı Sertab Erener konseri ile zirveye çıktı. Konser öncesi kürsüye çıkan Pehlivan, "Dünümüzün, bugünümüzün ve yarınlarımızın bağımsızlığının delili, zaferimizin nişanesi olan İzmir ve Menemen'imizin kurtuluşunun 101. yılı kutlu, mutlu olsun. Başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman ve şehitlerimizi hürmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

Birbirinden güzel şarkılarını Menemenlilerle birlikte söyleyen Sertab Erener, "Menemen'in kurtuluşunun 101. yıl dönümünde sizlerle birlikte olmak çok güzel" dedi. Günün anısına başarılı şarkıcıya hediye takdim eden Pehlivan, "Varlığı, zarafeti ve sesiyle Menemen'imizin kurtuluşunun 101. yıl dönümünü taçlandıran Sertab Erener'e çok teşekkür ediyorum. Kurtuluş coşkumuz Cumhuriyet kadını, değerli sanatçımız Sertab Erener ile de taçlandı. Menemen'imiz her zaman en güzelini en iyisini hak ediyor. Layık olmaya, çok çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

9 Eylül coşkusu muhteşem havai fişek gösterisi ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)