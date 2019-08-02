Menemen'de Halil İbrahim imzaladı
TFF 1'inci Lig takımı Menemenspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı İstanbulspor'dan sol kanat Halil İbrahim Sönmez'le 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
TFF 1'inci Lig takımı Menemenspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı İstanbulspor'dan sol kanat Halil İbrahim Sönmez'le 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkan Tahir Şahin ve sportif direktör Cenk Laleci katıldı. Geçen sezon İstanbulspor'da 11 karşılaşmada görev alan 28 yaşındaki futbolcu 2 gol kaydetti. Trabzonspor altyapısında yetişen Halil İbrahim, sırasıyla Orhangazi Bld, Gebzespor, Ünyespor, Sandıklıspor, Konyaspor, Çaykur Rizespor kulüplerinde görev aldı.
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DHA
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