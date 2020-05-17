Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

İzmir'in Menemen ilçesinde bir küçükbaş hayvan ağılından koyunların çalındığının ihbarı üzerine jandarma ekipleri izlerini sürdüğü şüphelileri ve sattıkları kişiyi yakaladı.

Menemen ilçesine bağlı Maltepe Mahallesinde küçükbaş hayvan besleyen N.C.'nin 17 adet sabah saatlerinde koyunları çalındı. İhbarı alan Seyrek Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüpheli panelvan bir aracın bölgeden sabah 05.00 sıralarında geçiş yaptıktan 17 dakika sonra hızla olay yerinden uzaklaştığını fark edilmesi üzerine incelemeye alındı. İncelemeye alınan aracı Menemen'de tespit eden jandarma ekipleri, şüpheli V.T., C.Ş., F.A. ve hayvanları sattıkları A.G. isimli şüphelileri, yakalayarak gözaltına aldı.

Menemen Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen şüphelilerden V.T., C.Ş. ve F.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hayvanları satın alan A.G. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA