Menemen’de Kibariye coşkusu

Menemen Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. Yılında birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Kentin birçok noktasında tiyatro, çocuk atölyeleri ve düzenlenen turnuvalarda yaşanan eğlence, akşam Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kolpa ve Kibariye konseri ile zirveye çıktı. "CZN Burak" adıyla bilinen fenomen şef Burak Özdemir, ziyaret ettiği Belediye Aşevinde Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile yemek dağıttı.

Programlar sabah Menemen Belediyesi'nin Emiralem'e kazandırdığı "Gençlik Merkezi'nde düzenlenen playstation turnuvası ile başladı. Menemen Bowling Cafe'de düzenlenen bilardo turnuvası tatlı rekabete sahne oldu. Üretici pazarı satış stantları kurulan Menemen Şehir Parkı'nda İstanbul Çocuk Tiyatroları'nın "Zaman Makinesi Alexander Graham" oyunu gerçekleştirildi.

Şehir Parkı'nda ayrıca yine çocuklara yönelik animasyon gösterileri ve çocuk atölyeleri düzenlendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu. Kent 2 Ahmet Piriştina Parkı'nda ise kadın basketbol turnuvası düzenlendi. Büyük rekabetin olduğu turnuvaya kadınlar büyük ilgi gösterdi.

CZN Burak sürprizi

'CZN Burak" adıyla bilinen fenomen şef Burak Özdemir, Menemen Belediyesi'ni ziyaret etti. CZN Burak ve ekibini makamında ağırlayan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Siz ve ekibinizi Menemen'imizde görmek büyük mutluluk. Gerçekten sıcak ilişkilerinizle hak ettiğiniz yerde olduğunuza inanarak sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum" dedi. CZN Burak ise, "Menemen'in 101. Kurtuluş yıl dönümünde sizlerle birlikte olmak istedim. İyi ki de gelmişim. Menemen insanının sıcaklığını, misafirperverliğini hiç unutmayacağım" diye konuştu.

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Tarihi Taşhan'da yemek yapan CZN Burak, daha sonra Başkan Vekili Pehlivan ile günde 10 bin kişiye sıcak yemek çıkan Menemen Belediyesi Aşevi'ni ziyaret etti. Ardından da yaptığı yemekleri Başkan Vekili Pehlivan ile birlikte yemek dağıttı.

Önce Kolpa sonra Kibariye

Kurtuluş coşkusu, akşam Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Kolpa Grubu ve Kibariye konseriyle tavan yaptı. Gecede ilk olarak sahneye çıkan Kolpa Grubu, en güzel şarkılarını alanı dolduran vatandaşlarla birlikte söyledi. Kolpa'yı dinlemeye gelen gençler, sevilen gruba oluşturdukları dövizlerle ve şarkılara eşlik ederek destek verdi.

Günün finalinde ise sahne arabesk-pop müziğin efsane isimlerinden Kibariye'nindi. Ünlü sanatçı alanı dolduranlara unutulmaz anlar yaşattı. Kibariye'nin repertuarındaki duygusal ve hareketli parçalar, alanı dolduran vatandaşlar tarafından çok beğenilirken, gecesin sonunda Roman havası parçaları söyleyen Kibariye büyük alkış aldı.

İzmir'in kendisi için çok özel bir yeri olduğunu belirten Kibariye, kendisini sevenleriyle buluşturduğu için Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a teşekkür etti.

Konserin sonunda eşi Filiz Pehlivan ile birlikte sahneye çıkan Başkan Vekili Pehlivan, bütün sanatçılara günün anısına hediye takdim etti. Menemen Genç Romanlar Derneği Başkanı Sonat Çoku da Menemen'deki tüm Romanlar adına Kibariye'ye çiçek hediye etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)