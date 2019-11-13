Menemenliler ıspanağa sahip çıktı

Ispanakların arasına karışan yabani otların zehirlenmelere yol açmasının ardından ıspanak satışları düşerken, ıspanağın önemli üretim merkezlerinden İzmir'in Menemen ilçesinde kazan kazan ıspanak yemekleri dağıtıldı, ıspanak yenmesi için çağrıda bulunuldu.

Ispanağın arasına karışan yabancı otlar, zehirlenmelere neden olmuş, bazı illerde vatandaşlar hastanelere başvurmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ıspanak satışları düştü, üreticiler mağdur oldu. Ispanak üretiminin önemli merkezlerden biri olan Menemen ilçesinde binlerce kişi, ıspanağa sahip çıkmak üzere toplandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda kazan kazan ıspanak yemekleri pişirildi. Katılımcılar, dağıtılan ıspanakları yiyerek, ıspanağın zehirli olmadığı çağrısını yaptı.

Ispanak yiyin çağrısı

Çiftçilerin mağduriyetini gidermek ve Menemen ıspanağının zehirli olmadığını göstermek için toplandıklarını ifade eden Menemen Ziraat Odası Başkanı Arif Metin Karagöl, "Dünyada ıspanak üretiminde dördüncü sıradayız. Menemen'de yetişen ıspanak zehirli değildir. Ispanak tüketiminin önüne geçilirse ülkede sağlık sıkıntıları oluşur" dedi. Ispanaktaki zehirlenme olaylarından sonra üreticilerle bir araya gelerek çalışma yaptıklarını belirten Karagöl, "Sürekli olarak ıspanak üreticisi arkadaşlarla birlikte toplantılar yaptık. Bu süre zarfında bir kısım ürünü imha etmek zorunda kaldık; çünkü ürün kartlaştı ve yenisini diktik. Bu sürede ıspanakta iyileşme olacağını düşündük ama olmadı. Çiftçimiz zarar etti, işçimiz çalışamaz oldu. Bu tür olaylardan sonra basında çıkan haberlerle bölgemizde de sıkıntılar oluştu. Çiftçi arkadaşlarım, üretici arkadaşlarım, nakliyeciler, işçiler evde oturur oldu. Birazdan ıspanak yeyip ne kadar faydalı olduğunu göstereceğiz" diye konuştu.

"Menemen'de bir tane zehirlenme vakası var mı? Yok"

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy da, "Bizim ovamızda zehirli hiçbir şey yoktur. Dikkat ederseniz ıspanakla ilgili zehirlenme haberleri İstanbul, Düzce, Tekirdağ gibi bölgelerden geliyor. Ispanağın en fazla üretildiği yer Menemen. Menemen'de bir tane zehirlenme vakası var mı? Yok. Eğer Menemen ıspanağından kaynaklı bir şey olsaydı her şeyden önce bizler burada Menemenliler olarak zehirlenirdik; ama böyle bir durum söz konusu değil" şeklinde konuştu.

"Ispanağımız son derece sağlıklı ve güvenlidir"

Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak da, ıspanağın geleneksel mutfakta çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. Çeşitli yemeklerini ve özellikle böreğinin çok güzel olduğunu ifade eden Özkaynak, "Bu ürünü Menemenli üreticimiz yıllardan beri üretiyor. Hangi şartlarda ve ne şekilde üreteceğini iyi biliyor. Bu zamana kadar sıkıntı olmadı bundan sonra da olacağını sanmıyorum. Kendi çocuğuna yedirmeyeceği bir ürünü kesinlikle vatandaşa da yedirmezler. Ispanağımız son derece sağlıklı ve güvenlidir. İstenmeyen elim vakalar münferit olaylardır. Bunlar gelip geçicidir. Suçlu bizim ıspanağımız ve üreticimiz değildir" dedi.

Kaynak: İHA