Menemenspor 0– 0 Bursaspor | Maç sonucu, özeti
Spor Toto 1. Lig’in 19.haftasında Menemenspor ile Bursaspor 0-0 berabere kaldı.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Alper Çetin, Serdar Diyadin, Mehmet Ali Akkor
NasaDoge Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Mazlum Demir, Ömer Şahbaş, Adamu, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 63 Sabbah), Emre Özer (Dk. 63 Abdullah Aydın), Ba (Dk. 84 Emir Şenocak), Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 84 Emre Batuhan Adıgüzel), Oğuzhan Çapar, Ahmet Sağat (Dk. 77 Enock Barwuah)
Bursaspor: Erhan Erentürk, Mert Yılmaz, Taha Altıkardeş, Capan, Onur Atasayar, Alaskarov, Burak Altıparmak, İsmail Yüksek, Acolatse (Dk. 81 Tuğbey Akgün), Bruno (Dk. 54 Hasan Ayaroğlu), Batuhan Kör (Dk. 90 Eren Güler)
Sarı kartlar: Dk. 64 Mazlum Demir (NasaDoge Menemenspor), Dk. 69 İsmail Yüksek, Dk. 85 Tuğbey Akgün (Bursaspor)
Menemenspor - Bursaspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.