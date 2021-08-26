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Menemenspor 0-4 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de heyecan üçüncü hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Menemenspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan İstanbul ekibi karşılaşmayı 4-0 kazanarak 3'te 3 ile yoluna devam etti.

Menemenspor 0-4 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

Yeni sezonda ilk iki hafta geride kalırken heyecanın dozu da her geçen gün artıyor. Milli aradan önceki bu mücadeleye etkili başlayan Ümraniyespor ilk 15 dakikada bulduğu gollerle durumu bir anda 3-0 yatı. İkinci yarıda da bir gol bulan konuk ekip sahadan 4-0'lık üstünlükle ayrılarak puanını 9'a yükseltti. Menemenspor ise 3 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Ömer Şahbaş, Mazlum Demir, Mete Çelik (Dk. 85 Emre Batuhan Adıgüzel), Gomes (Dk. 46 Batuhan Kırdaroğlu), Ba, Adamu (Dk. 89 Cem Çelik), Akanbi, Emre Özer (Dk. 71 Abdullah Aydın), Ahmet Sağat

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic (Dk. 71 Mrsic), Alim Öztürk (Dk. 71 Yiğithan Güveli), Glumac, Ercan Coşkun, Camara (Dk. 83 Onur Ayık), Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Gürbulak (Dk. 71 Emre Nefiz), Del Valle, Serkan Göksu, Bammou (Dk. 33 Kehinde)

Goller: Dk. 3 ve 12 Alim Öztürk, Dk. 16 Serkan Göksu, Dk. 69 Camara (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Vrsajevic, Dk. 44 Alim Öztürk (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'in 3. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Menemenspor'u 4-0 yendi.

Menemenspor 0-4 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

 

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