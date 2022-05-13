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Menemenspor 1- 3 Gençlerbirliği | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’in 37.hafta maçında Menemenspor konuk ettiği Ankara Gençlerbirliği'ne 3- 1 yenildi.

Menemenspor 1- 3 Gençlerbirliği | Maç sonucu

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Bilal Gölen, Mehmet Kapluhan

NasaDoge Menemenspor: Murat Hocaoğlu, Sinan Akgöl, Oğuzhan Çapar, Kerem Paykoç (Dk. 88 Ubah), Ömer Şahbaş, Toni Gomes (Dk. 88 İsmail Kulet), Cisse, Enes Sağlık, Emre Özer (Dk. 61 Kehinde), Abdullah Aydın, Ahmet Sağat

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Barış Alıcı (Dk. 90+2 Aksel Aktaş), Tshibola (Dk. 90+2 Arda Kızıldağ), Grechyshkin, Rahmetullah Berişbek (Dk. 69 Serdarcan Eralp), Sandro Lima (Dk. 90+2 Furkan Şeker), İlker Karakaş (Dk. 46 LuaLua)

Goller: Dk. 48 Sandro Lima, Dk. 83 LuaLua, Dk. 88 Tshibola (Gençlerbirliği), Dk. 65 Kehinde (NasaDoge Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 47 Muhammed Bayır, Dk. 88 Tshibola (Gençlerbirliği), Dk. 56 Sinan Akgöl, Dk. 74 Cisse (NasaDoge Menemenspor)

Bu sonuçla normal sezonun bitimine bir hafta kala İzmir temsilcisinin ligden düşmesi kesinleşti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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