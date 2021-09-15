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Menemenspor 2-0 Manisa FK | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Menemenspor ile Manisa FK kozlarını paylaştı. İlk yarıda gol sesinin çıkmadığı maçta ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu goller ile sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Menemenspor 2-0 Manisa FK | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de heyecan 5. haftadaki Menemenspor - Manisa FK karşılaşması ile devam etti. İlk yarıda iki takımın da gol bulamadığı maçta Menemenspor, ikinci yarıda bulduğu goller ile 2-0 kazanmayı bildi. Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 6'ya çıkardı. Lige iyi başlayan ama bu sonuçla birlikte üst üste ikinci mağlubiyetini alan Manisa FK ise 9 puanda kaldı.

MENEMENSPOR 2-0 MANİSA FK 

15. dakikada orta alandan yüklenen Manisa FK’de, Orgill’in pasıyla ceza sahası sol çaprazından topla buluşan Anıl Koç, topu soluna çekip şutunu attı, kaleci Batuhan Şen topa ayaklarıyla müdahale ederek golü önledi.

22. dakikada sol kanattan yüklenen Menemenspor’da, Rasheed’in pasıyla ceza sahasına giren Mete Çelik, sol çaprazdan şutunu attı ancak kaleci Birkan Tetik topu kornere çeldi.

35. dakikada orta alandan atak yapan Manisa FK’de, Anıl Koç’un soldan yaptığı ortada ceza sahasında yükselen Sadi Karaduman kafa vuruşuyla topu kale önüne çevirdi, Orgill topa dokunsa da meşin yuvarlak az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

38. dakikada orta alandan atağa çıkan Menemenspor’da, Emre Özer’in uzun pasında topla buluşan Pote, topla birlikte ceza sahasına girdi, sol çaprazdan kaleyi yoklayan Pote’nin şutunda kaleci Birkan Tetik topu kurtardı.

51. dakikada sol kanattan gelişen Menemenspor atağında Rasheed, ceza sahası sağ çaprazında bulunan Ahmet Sagat’ı gördü. Topla buluşan Ahmet Sagat, ceza sahası çizgisinin önünden topu soluna çekip sol ayağıyla attığı şutta topu ağlarla buluşturdu. 1-0

70. dakikada sol kanattan atak yapan Menemenspor’da Ahmet Sagat’ın pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Rasheed, plase vuruşla topu kalenin sağından filelere gönderdi. 2-0

Menemenspor 2-0 Manisa FK | MAÇ SONUCU

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