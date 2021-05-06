2021 Yalova Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1099100192021 Eskişehir Teknik Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1124904502021 Biruni Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2076102662021 İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2030105032021 Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1062109082021 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1001104512021 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1106701322021 Yalova Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 109970298Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 9 Mayıs 2021 Pazar2021 Dicle Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103010628
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Menemenspor - Adana Demirspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

Menemenspor - Adana Demirspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Lig'in 34.haftasında Menemenspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi izlemek isteyenler Menemenspor - Adana Demirspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle şeklinde aramalarda bulunuyor.

Menemenspor - Adana Demirspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Lig'de 34 haftalık heyecan oynanacak son hafta maçlarıyla sona erecek. Bu kapsamda Menemenspor ,Adana Demirspor'u  evinde konuk edecek. Bu maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Menemenspor  -  Adana Demirspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?  sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

MENEMENSPOR  -  ADANA DEMİRSPOR  MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Menemenspor ile Adana Demirspor arasındaki maç 9 Mayıs Pazar günü oynanacak. Menemen İlçe Stadyumunda saat 20.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan şifresiz, BeİN Sports 2 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Orkun Ataş ve Oğuz Kaan Çalışır yapacak. 

MENEMENSPOR  -  ADANA DEMİRSPOR  MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Menemenspor ile Adana Demirspor arasındaki zorlu maçı TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Menemenspor - Adana Demirspor canlı izle.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT