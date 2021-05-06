Menemenspor - Adana Demirspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle
TFF 1.Lig'in 34.haftasında Menemenspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi izlemek isteyenler Menemenspor - Adana Demirspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle şeklinde aramalarda bulunuyor.
TFF 1.Lig'de 34 haftalık heyecan oynanacak son hafta maçlarıyla sona erecek. Bu kapsamda Menemenspor ,Adana Demirspor'u evinde konuk edecek. Bu maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Menemenspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...
MENEMENSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Menemenspor ile Adana Demirspor arasındaki maç 9 Mayıs Pazar günü oynanacak. Menemen İlçe Stadyumunda saat 20.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan şifresiz, BeİN Sports 2 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.
Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Orkun Ataş ve Oğuz Kaan Çalışır yapacak.
MENEMENSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE
Menemenspor ile Adana Demirspor arasındaki zorlu maçı TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Menemenspor - Adana Demirspor canlı izle.