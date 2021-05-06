Menemenspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
TFF 1.Lig'in 34.haftasında Menemenspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Peki Menemenspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
TFF 1.Lig'de 34 haftalık heyecan oynanacak son hafta maçlarıyla sona erecek. Bu kapsamda Menemenspor ,Adana Demirspor'u evinde konuk edecek. Bu maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Menemenspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...
MENEMENSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Menemenspor ile Adana Demirspor arasındaki maç 9 Mayıs Pazar günü oynanacak. Menemen İlçe Stadyumunda saat 20.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan şifresiz, BeİN Sports 2 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.
Mücadelenin hakemleri açıklandığı anda haberimize eklenecektir.