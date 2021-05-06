TFF 1.Lig'de 34 haftalık heyecan oynanacak son hafta maçlarıyla sona erecek. Bu kapsamda Menemenspor ,Adana Demirspor'u evinde konuk edecek. Bu maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Menemenspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

MENEMENSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Menemenspor ile Adana Demirspor arasındaki maç 9 Mayıs Pazar günü oynanacak. Menemen İlçe Stadyumunda saat 20.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan şifresiz, BeİN Sports 2 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

Mücadelenin hakemleri açıklandığı anda haberimize eklenecektir.