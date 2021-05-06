SON DAKİKA! Hatay'da askerleri taşıyan minibüs devrildi!Meme kanseri tedavisi gören Canan Ergüder son durumunu paylaştıMenemenspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?Xiaomi Mi 11 ve Xiaomi Mi 11 Lite, Türkiye'de satışa sunuldu!SON DAKİKA! MSB'den Letonya'nın soykırım açıklamasına yanıt: Reddediyor ve tanımıyoruzAlkollüyken hız yapıp iki can almıştı: Busenur ve Sedef'i öldüren sürücüye cezada iyi hal indirimi!Tuzlaspor - GZT Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?Gelinim Mutfakta Ispanaklı Mantarlı Tavuk Sarma tarifi | Ispanaklı Mantarlı Tavuk Sarma nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?PTT üzerinden yapılan kurum ödemeleri sorgulama nedir, nasıl yapılır?Adanaspor - Yıl Port Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Menemenspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Menemenspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1.Lig'in 34.haftasında Menemenspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Peki Menemenspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Menemenspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1.Lig'de 34 haftalık heyecan oynanacak son hafta maçlarıyla sona erecek. Bu kapsamda Menemenspor ,Adana Demirspor'u  evinde konuk edecek. Bu maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Menemenspor  -  Adana Demirspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?  sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

MENEMENSPOR  -  ADANA DEMİRSPOR  MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Menemenspor ile Adana Demirspor arasındaki maç 9 Mayıs Pazar günü oynanacak. Menemen İlçe Stadyumunda saat 20.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan şifresiz, BeİN Sports 2 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

Mücadelenin hakemleri açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT