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Menemenspor Akhisarspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Lig'in 22.haftasında Menemenspor ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda maçı izlemek isteyen vatandaşlar Menemenspor Akhisarspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle başlıklarıyla arama yapıyorlar. İşte detaylar...

Menemenspor Akhisarspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF. 1.Lig'de 22.hafta heyecanı iki komşu ilin takımları arasında oynanacak olan mücadele ile devam edecek. Bu kapsamda düşme tehlikesini şimdiden yaşayan Menemenspor ile Akhisarspor karşılaşıyor.

MENEMENSPOR- AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Menemenspor ile Akhisarspor arasında oynanacak olan mücadele 20 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Mücadelede Mert Güzenge düdük çalacak. Güzenge'nin yardımcılıklarını Oğuz Kaan Çalışır ve Cem Özbay yapacak. Maçın dördüncü hekemi ise Serhad Ürkmez olacak. 

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Menemenspor ile Akhisarspor arasında oynanacak olan mücadele saat 13.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

MENEMENSPOR- AKHİSARSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Memenspor: Emre, Rıdvan, Furkan, Domgjoni, Emir Han, Tayfun, Alhassan, O. Mohammed, Traore, Okan Yilmaz, Rasheed.

Akhisarspor: Halil, Orhan, Kemal, Göksu, Kadir, Sissoko Keita, Cihat Çelik , Onurcan, Delarge, Peter. 

MENEMENSPOR- AKHİSARSPOR MAÇI CANLI İZLE |TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Menemenspor -Akhisarpor maçını canlı olarak izleyebilirsiniz. Mücadeleyi TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

MENEMENSPOR- AKHİSARSPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Tayfun Altuntaş
Editör
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