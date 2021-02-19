Menemenspor- Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF. 1.Lig'de 22.hafta heyecanı iki komşu ilin takımları arasında oynanacak olan mücadele ile devam edecek. Bu kapsamda düşme tehlikesini şimdiden yaşayan Menemenspor ile Akhisarspor karşılaşacak.

MENEMENSPOR- AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Menemenspor ile Akhisarspor arasında oynanacak olan mücadele 20 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Mücadelede Mert Güzenge düdük çalacak. Güzenge'nin yardımcılıklarını Oğuz Kaan Çalışır ve Cem Özbay yapacak. Maçın dördüncü hekemi ise Serhad Ürkmez olacak.

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Menemenspor ile Akhisarspor arasında oynanacak olan mücadele saat 13.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.