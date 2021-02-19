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  3. Menemenspor- Akhisarspor'u ezdi, geçti. 6-2

Menemenspor- Akhisarspor'u ezdi, geçti. 6-2

TFF 1.Lig'in 22.haftasında Menemenspor evinde konuk ettiği Akhisarspor'u 6-2 mağlup etti.

Menemenspor- Akhisarspor'u ezdi, geçti. 6-2

TFF. 1.Lig'de 22.hafta heyecanı iki komşu ilin takımları arasında oynanacak olan mücadele ile devam etti.. Bu kapsamda düşme tehlikesini şimdiden yaşayan Menemenspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. 

Bugün oynanan mücadelede Mert Güzenge düdük çaldı. Mücadelenin 4.dakikasında Halil Yeral'ın kendi kalesine attığı golle Menemenspor mücadelede 1-0 öne geçti.10.dakikada Rasheed'in attığı golle farkı 2'ye çıkaran  Menemenspor, 13.dakikada Rıdvan Koçak'ın golüyle ilk yarıda skoru 3-0'e getirdi. 16. dakikada Peter Akhisarspor'un mücadeledeki ilk golünü kaydetti. 45-3.dakikada tekrar sahneye çıkan Rasheed takımının 4.golünü attı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 

RASHEED YILDIZLAŞTI

Mücadelenin ikinci yarısının 66.dakikasında Furkan Bayır skoru 5-1' getirdi, 83.dakikada Bertuğ Bayar, Akhisarspor adına skoru 5'ye getirirken 90+1.dakikada tekrar sahneye çıkan Rasheed kendisinin üçüncü takımının 6.golünü attı. Mücadele 6-2 sonuçlandı.

Menemenspor- Akhisarspor'u ezdi, geçti. 6-2

MENEMENSPOR- AKHİSARSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Memenspor: Emre, Rıdvan, Furkan, Domgjoni, Emir Han, Tayfun, Alhassan, O. Mohammed, Traore, Okan Yilmaz, Rasheed.

Akhisarspor: Halil, Orhan, Kemal, Göksu, Kadir, Sissoko Keita, Cihat Çelik , Onurcan, Delarge, Peter. 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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