Atatürklü öğretmenler günü mesajı I En güzel öğretmenler günü mesajlarıCumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması sonrası Bülent Arınç’tan ilk açıklamaMasterchef kim kaptan oldu? | Yeni takımlar nasıl oluştu? 23 Kasım PazartesiIrak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiÇılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 23 Kasım 2020 Pazartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç Sorgulama ekranıİrem Derici'den şok açıklama: "İşsiz kalırsam göğüslerimi satarım"On Numara çekiliş sonuçları 23 Kasım 2020 (MPİ)Elektrik kesintisi 25 Kasım Çarşamba 2020 AYEDAŞFOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle | 23 Kasım PazartesiCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AB'ye çok sert tepki: Taraflı olduğunu tescil etmiştir
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Menemenspor - Altay maçı CANLI İZLE LİNKİ

Menemenspor - Altay maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 1. Lig'de 10. haftanın son iki maçından biri olan Menemenspor - Altay mücadelesinin tüm detaylarını haberimizde verdik. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftalar haberimizden canlı izleme linklerine ulaşabilir.

Menemenspor - Altay maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 1. Lig'de 10. haftanın son iki maçından biri olan Menemenspor - Altay mücadelesinin tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu sezon, ligin alt sıralarında yer alan Menemenspor, 7 maçta 6 puan toplayabildi. Altay ise 7 maçta 10 puan toplayarak 12. sırada yerini aldı. İzmir derbisinde iki takımın hedefi mutlak galibiyet... Karşılaşma hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler, 'Menemenspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?' şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

MENEMENSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 10. haftasının son maç gününde oynanacak olan Menemenspor - Altay maçı, bu akşam saat 19.00'da, Menemen İlçe Stadı'nda başlayacak. Karşılaşma, hakem Emre Kargın tarafından yönetilirken yardımcılar İbrahim Bozbey ve Hasan Hüseyin Tetik olacak. Zorlu mücadele, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

TFF ile TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşması nedeniyle bu sezon tüm TFF 1. Lig maçları, TRT ekranlarından naklen izlenebiliyor. Ligin 10. haftasında oynanacak olan Menemenspor - Altay maçı da bu akşam, saat 19.00'da TRT SPOR'dan naklen izlenebilir. Karşılaşmayı Digitürk'ten takip etmek isteyenler ise beIN SPORTS MAX HD 1 kanalını tercih edebilir. 

MENEMENSPOR - ALTAY MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT