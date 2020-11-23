TFF 1. Lig'de 10. haftanın son iki maçından biri olan Menemenspor - Altay mücadelesinin tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu sezon, ligin alt sıralarında yer alan Menemenspor, 7 maçta 6 puan toplayabildi. Altay ise 7 maçta 10 puan toplayarak 12. sırada yerini aldı. İzmir derbisinde iki takımın hedefi mutlak galibiyet... Karşılaşma hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler, 'Menemenspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?' şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

MENEMENSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 10. haftasının son maç gününde oynanacak olan Menemenspor - Altay maçı, bu akşam saat 19.00'da, Menemen İlçe Stadı'nda başlayacak. Karşılaşma, hakem Emre Kargın tarafından yönetilirken yardımcılar İbrahim Bozbey ve Hasan Hüseyin Tetik olacak. Zorlu mücadele, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

TFF ile TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşması nedeniyle bu sezon tüm TFF 1. Lig maçları, TRT ekranlarından naklen izlenebiliyor. Ligin 10. haftasında oynanacak olan Menemenspor - Altay maçı da bu akşam, saat 19.00'da TRT SPOR'dan naklen izlenebilir. Karşılaşmayı Digitürk'ten takip etmek isteyenler ise beIN SPORTS MAX HD 1 kanalını tercih edebilir.