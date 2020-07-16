TFF 1. Lig'in 34. haftasında Menemenspor-Altınordu'yu konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Hatay'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkacak ilk takım belli olmuştu. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Menemenspor-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

MENEMENSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 34. haftasında oynanacak olan karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşma, Menemen İlçe Stadında oynanacak. Mücadeleyi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Orta hakem Direnç Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını, Mürvet Yavuztürk ve Hüsnü Emre Çilimli yapacak. İki takım arasındaki maç, koronavirüs salgını önlemleri dolayısıyla seyircisiz olarak oynanacak.

MENEMENSPOR - ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA?

Menemenspor-Altınordu, mücadelesi 20.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORT MAX HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Menemenspor: Selmani, Olatunbosun, Ali Keten, Domgjonas, Rıdvan Koçak, Yildirim, Murat Elkatmış, Cem Çelik, Mehmet Boztepe, Tayfun Aydoğan, Ali Kaya

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Furkan Çil, Sinan Osmanoğlu, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Atakan Üner, Kerim Alıcı, Hüsamettin Yener, Yasin Ozan