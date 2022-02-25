Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 27. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Menemenspor ile Altınordu karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Menemenspor – Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

MENEMENSPOR – ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Menemenspor – Altınordu maçı 28 Şubat 2022 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İzmir'de, Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak.

MENEMENSPOR – ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA?

Menemenspor – Altınordu maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MENEMENSPOR – ALTINORDU MAÇI HAKEMİ KİM?

Menemenspor – Altınordu maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Mehmet Kapluhan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Onur Bingöl görev alacak.