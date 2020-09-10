Menemenspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Türkiye'de futbol, 2020 yılı boyunca koronavirüsün gölgesinde devam etmişti. Tedbirlerden dolayı geç sonlanan Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11 Eylül günü itibarıyla tekrar futbolseverler ile buluşacak. TFF 1. Lig'de bu sezonun ilk maçı, Menemenspor - Altınordu arasında oynanacak. Altınordu, hazırlık döneminde yalnızca bir maça çıkarken Menemenspor, 2 hazırlık maçı ile yeni sezona hazırlandı. İki takımında hazırlık maçlarında galibiyeti bulunmuyor. Sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen ekipler, bu mücadeleden galip ayrılmak isteyecektir. Peki, Menemenspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

MENEMENSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in açılış maçında Menemenspor, Altınordu'yu ağırlıyor. Karşılaşma 11 Eylül Cuma günü saat 19.00'da Menemen İlçe Stadında oynanacak. Koronavirüs nedeniyle seyirci alınmayacak olan maç, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy tarafından yönetilecek. Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yardımcılıklarını ise Mehmet Ali Akkor ve Cem Özbay yapacak. Mücadele hakkında detaylı bilgiler geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.

HANGİ KANALDA?

Menemenspor ve Altınordu arasında oynanacak açılış maçının beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından yayınlanması bekleniyor. Ancak bugün spor basınında yer alan haberlere göre, TFF ve TRT 1. Lig'in yayın hakları konusunda anlaşma sağladı. Maçların şifresiz bir şekilde TRT Spor ekranlarından da yayınlanması bekleniyor. Resmi açıklamalar yakın zamanda gelebilir.