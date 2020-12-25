TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 16. hafta ile devam ediyor. Bu hafta oynanacak maçlar arasında bulunan Menemenspor-Ankara Keçiörengücü maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Ligde maç eksiği bulunmayan Ankara Keçiörengücü, 15 maçta topladığı 27 puanla 2. sırada yer alıyor. Menemenspor ise 15 maçta 18 puanla 11. sırada bulunuyor. İki takımın zorlu mücadelesi taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Menemenspor-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

MENEMENSPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Menemenspor-Ankara Keçiörengücü maçı, Menemen İlçe Stadı'nda 27 Aralık Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Zorlu karşılaşma, hakem Mustafa Kürşad Filiz tarafından yönetilecek. Mustafa Kürşad Filiz'in yardımcılıklarını ise Ferdi Karadoruk ve Mert Bulut üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT ile yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanmaya başladı. Menemenspor-Ankara Keçiörengücü maçı da Pazar günü saat 13.30'da TRT Spor ve beIN SPORTS MAX HD 1 kanallarından naklen izlenebilir.