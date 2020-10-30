Korona aşının Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu! İlk aşılar bu kişilere yapılacak! 65 yaş ve üstü...Gelinim Mutfakta 30 Ekim kim elendi? | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandıAÖL sınavları kaç soru, kaç dakika? AÖL sınavı kaç dakika sürer 2020? Sınavda kaç soru sorulacak?Göztepe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Mesut Yılmaz'ın oğlu neden öldü? Yavuz Yılmaz kimdir? Neden öldü?Tezgahların gözdesi hamsi yerini almaya başladıGençlerbirliği - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?AÖL 1.dönem sınav tarihleri 2020 | MEB AÖL sınav takvimiBursa'da aracıyla kediyi ezen şahsın görüntüleri kameralara yansıdı!
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Menemenspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Menemenspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanı yaşanıyor. Cumartesi gününün maçlarında Menemenspor - Ankaraspor arasında oynanacak. Peki, Menemenspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Menemenspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçlarının oynanacağı haftada Cumartesi günü maçlarında Menemenspor ve Ankaraspor sahne alacak. Mücadele hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bu sezon, ligde alt sıralarda bulunan iki takımda galibiyet alarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Menemenspor, 7 maçın sonunda topladığı 6 puanla 13. sırada yer alıyor. Ankaraspor ise 7 maçın ardından 4 puana ulaştı ve 16. sıraya yerleşti. Bu ligde Menemenspor toplamda 3 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Ankaraspor deplasmanda 3 maçtır kaybediyor, toplamda 6 maçtır kazanamıyor. Peki, Menemenspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig 8. hafta maçında Menemenspor ile Ankaraspor karşı karşıya geliyor. Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele, 31 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi, Bülent Birincioğlu olacak. Bülent Birincioğlu'nun yardımcılıklarını ise Ömer Tevfik Özkoç ve Suat Güz üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranlarında naklen ve şifresiz yayınlanacak. Menemenspor - Ankaraspor maçı da 31 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS MAX HD 2 ve TRT Avaz ekranlarından izlenebilecek. 

MENEMENSPOR KAZANMAK İSTİYOR

Menemenspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT