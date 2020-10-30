TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçlarının oynanacağı haftada Cumartesi günü maçlarında Menemenspor ve Ankaraspor sahne alacak. Mücadele hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bu sezon, ligde alt sıralarda bulunan iki takımda galibiyet alarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Menemenspor, 7 maçın sonunda topladığı 6 puanla 13. sırada yer alıyor. Ankaraspor ise 7 maçın ardından 4 puana ulaştı ve 16. sıraya yerleşti. Bu ligde Menemenspor toplamda 3 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Ankaraspor deplasmanda 3 maçtır kaybediyor, toplamda 6 maçtır kazanamıyor. Peki, Menemenspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig 8. hafta maçında Menemenspor ile Ankaraspor karşı karşıya geliyor. Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele, 31 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi, Bülent Birincioğlu olacak. Bülent Birincioğlu'nun yardımcılıklarını ise Ömer Tevfik Özkoç ve Suat Güz üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranlarında naklen ve şifresiz yayınlanacak. Menemenspor - Ankaraspor maçı da 31 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS MAX HD 2 ve TRT Avaz ekranlarından izlenebilecek.

MENEMENSPOR KAZANMAK İSTİYOR