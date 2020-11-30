TFF 1. Lig'de, İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen 8. hafta mücadelesinde Menemenspor ile Ankaraspor yarın karşılaşacak. Ligde 11. haftayı deplasmanda galibiyetle kapatan iki ekipten Menemenspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0, Ankaraspor da Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti. Ankaraspor maçı dışında Adanaspor müsabakası da Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen Menemenspor, 9 maçta 9 puanla 15. durumda bulunuyor. İlk deplasman galibiyetini Akhisarspor karşısında alan Ankaraspor ise 10 müsabakada topladığı 8 puanla 16. sırada yer alıyor. Peki, Menemenspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

MENEMENSPOR - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de, erteleme maçları oynanıyor. Menemenspor ile Ankaraspor arasında oynanacak mücadele, Menemen İlçe Stadı'nda 1 Aralık Salı günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Bülent Birincioğlu tarafından yönetilecek. Bülent Birincioğlu'nun yardımcılıklarını ise Ömer Tevfik Özkoç ve Kamil Çetin üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT'nin arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak izleniyor. Menemenspor - Ankaraspor mücadelesi de 1 Aralık Salı günü saat 13.30'da TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.