Menemenspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de Menemenspor, erteleme maçında Ankaraspor'u konuk edecek. Peki, Menemenspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
TFF 1. Lig'de, İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen 8. hafta mücadelesinde Menemenspor ile Ankaraspor yarın karşılaşacak. Ligde 11. haftayı deplasmanda galibiyetle kapatan iki ekipten Menemenspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0, Ankaraspor da Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti. Ankaraspor maçı dışında Adanaspor müsabakası da Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen Menemenspor, 9 maçta 9 puanla 15. durumda bulunuyor. İlk deplasman galibiyetini Akhisarspor karşısında alan Ankaraspor ise 10 müsabakada topladığı 8 puanla 16. sırada yer alıyor. Peki, Menemenspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
MENEMENSPOR - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TFF 1. Lig'de, erteleme maçları oynanıyor. Menemenspor ile Ankaraspor arasında oynanacak mücadele, Menemen İlçe Stadı'nda 1 Aralık Salı günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Bülent Birincioğlu tarafından yönetilecek. Bülent Birincioğlu'nun yardımcılıklarını ise Ömer Tevfik Özkoç ve Kamil Çetin üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA?
TFF ile TRT'nin arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak izleniyor. Menemenspor - Ankaraspor mücadelesi de 1 Aralık Salı günü saat 13.30'da TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.