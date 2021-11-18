2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'deki müsabakalara çevrildi. Bu kapsamda ligin 13. haftasında Menemenspor ile Balıkesirspor'un karşı karşıya geldiği maçı izlemek isteyenler için Menemenspor - Balıkesirspor maçı izle | Menemenspor - Balıkesirspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

MENEMENSPOR - BALIKESİRSPOR CANLI İZLE

Menemenspor - Balıkesirspor maçı 20 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka İzmir'de, Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak.

Menemenspor - Balıkesirspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Menemenspor - Balıkesirspor maçını hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek. Aksuoğlu'nun yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ve Kemal Elmas yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Veli Karakaya görev alacak.

MENEMENSPOR - BALIKESİRSPOR CANLI İZLE

MENEMENSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Menemenspor - Balıkesirspor arasındaki maçı TRT Spor'dan izleyebilirsiniz. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MENEMENSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ