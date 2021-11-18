2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'deki müsabakalara çevrildi. Bu kapsamda ligin 13. haftasında Menemenspor ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Menemenspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

MENEMENSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Menemenspor - Balıkesirspor maçı 20 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka İzmir'de, Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak.

MENEMENSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Menemenspor - Balıkesirspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MENEMENSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Menemenspor - Balıkesirspor maçını hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek. Aksuoğlu'nun yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ve Kemal Elmas yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Veli Karakaya görev alacak.