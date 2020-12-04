Menemenspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 12. hafta heyecanı sürüyor. Cumartesi günü oynanacak maçlar arasında bulunan Menemenspor - Bandırmaspor karşılaşmasının tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu sezon ligin orta sıralarında yer alan iki takımda kendilerini üst sıralara atmak istiyor. Menemenspor, son iki maçında galibiyet alırken Bandırmaspor karşısında 3'te 3 yapmak istiyor. Ligde, 12 puanı bulunan İzmir ekibi, 13. sırada bulunuyor. Kupada elenen Bandırmaspor ise ligde son iki haftadır galip geliyor. Menemenspor gibi 3'te 3 yapmak için sahaya çıkacak olan Bandırmaspor, 11 maçta 11 puanla 14. sırada yerini aldı. Peki, Menemenspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

MENEMENSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 12. hafta oynanacak Menemenspor - Bandırmaspor maçı, 5 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Emre Malok yönetecek. Emre Malok'un yardımcılıklarını ise Kamil Çetin ve Ogün Kamacı üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine tüm TFF 1. Lig maçları, TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Menemenspor - Bandırmaspor maçı da Cumartesi günü saat 16.00'da TRT Avaz ekranlarından naklen izlenebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.00 Tuzlaspor-İstanbulspor (Vefa)

19.00 Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Giresunspor-Eskişehir (Giresun Atatürk)

16.00 Beypiliç Boluspor-Altay (Atatürk)

16.00 Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Menemen İlçe)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Samsun Atatürk)

6 Aralık Pazar:

16.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Aziz Kocaoğlu)

19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)

Not: Ankaraspor-Adanaspor karşılaşması, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.