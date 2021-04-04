Menemenspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 28. hafta maçında Menemenspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 28. hafta maçında Menemenspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Menemenspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 28. hafta maçında Menemenspor sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 04.04.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Menemen İlçe Stadı - İzmir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Menemenspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Maç Sonucu ne oldu?
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Menemenspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Özeti için Tıklayın
Menemenspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Menemen İlçe Stadı - İzmir
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
04.04.2021 16:00
Menemenspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Hakemleri
Alper Çetin(hakem), Mehmet Şahan Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Nurettin Dinçer Demir(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Gültek(dördüncü Hakem)
Menemenspor İlk 11
13. Batuhan Ahmet Şen, 4. Furkan Bayır, 5. Emir Han Topçu, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 16. Mahamadou Ba, 32. Mamadou Traore, 39. İsmail Haktan Odabaşı, 47. Omar Abdullahı Mohamed, 52. Tayfun Aydoğan, 66. Davıd Domgjonas, 88. Rıdvan Koçak
Yedekler
71. Emre Selen, 2. Yusuf Talum, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 14. Bekir Can Sönmez, 17. Murat Yılmaz, 21. Ömer Şahbaş, 41. Berkay Samancı, 44. Abdulkadir Öksüz, 53. Mehmet Aytemiz, 55. Simon Terwase Zenke
Teknik Sorumlu
Recep Yazıcı
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11
35. Burak Öğür, 92. Mustafa Murat Uslu, 18. Gökhan Süzen, 8. Serkan Göksu, 27. Hüseyin Atakan Üner, 40. Yusuf Emre Gültekin, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 44. Tomıslav Glumac, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı, 66. Adama Wade
Yedekler
61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 10. Okan Derici, 5. Alim Öztürk, 19. Honore Gomıs, 32. Ante Zıvkovıc, 53. Hamza Hacıoğlu, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 90. Olanrewaju Muhammed Kehınde
Teknik Sorumlu
Recep Uçar
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 28.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|28
|17
|6
|5
|42
|20
|57
|22
|2
|Samsunspor
|28
|15
|9
|4
|44
|26
|54
|18
|3
|Adana Demirspor
|28
|15
|7
|6
|47
|24
|52
|23
|4
|Altınordu
|28
|15
|7
|6
|46
|36
|52
|10
|5
|Altay
|27
|16
|2
|9
|52
|29
|50
|23
|6
|İstanbulspor
|28
|14
|6
|8
|49
|30
|48
|19
|7
|Ankara Keçiörengücü
|28
|13
|7
|8
|34
|20
|46
|14
|8
|Tuzlaspor
|28
|12
|5
|11
|36
|41
|41
|-5
|9
|Bursaspor
|27
|12
|4
|11
|45
|41
|40
|4
|10
|Bandırmaspor
|27
|11
|5
|11
|34
|33
|38
|1
|11
|Ümraniyespor
|28
|10
|8
|10
|33
|36
|38
|-3
|12
|Boluspor
|28
|9
|5
|14
|29
|32
|32
|-3
|13
|Adanaspor
|28
|8
|7
|13
|37
|41
|31
|-4
|14
|Balıkesirspor
|27
|7
|8
|12
|28
|39
|29
|-11
|15
|Menemenspor
|28
|6
|11
|11
|30
|45
|29
|-15
|16
|Akhisarspor
|28
|7
|4
|17
|29
|48
|25
|-19
|17
|Ankaraspor
|28
|4
|7
|17
|22
|47
|19
|-25
|18
|Eskişehirspor
|28
|1
|8
|19
|19
|68
|11
|-49
TFF 1. Lig 28.Hafta Fikstür
|03.04.2021
|Adana Demirspor
|2-0
|Ankara Keçiörengücü
|03.04.2021
|Ankaraspor
|4-2
|Akhisarspor
|03.04.2021
|Giresunspor
|0-0
|İstanbulspor
|03.04.2021
|Tuzlaspor
|0-2
|Samsunspor
|04.04.2021
|Boluspor
|1-2
|Adanaspor
|04.04.2021
|Balıkesirspor
|Bandırmaspor
|04.04.2021
|Menemenspor
|1-1
|Ümraniyespor
|04.04.2021
|Osmanlıspor FK
|Akhisarspor
|04.04.2021
|Altınordu
|6-3
|Eskişehirspor
|05.04.2021
|Bursaspor
|Altay
KAYNAK:TFF