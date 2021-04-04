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Menemenspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 28. hafta maçında Menemenspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Menemenspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 28. hafta maçında Menemenspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Menemenspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 28. hafta maçında Menemenspor sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 04.04.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Menemen İlçe Stadı - İzmir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Menemenspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Maç Sonucu ne oldu?

Menemenspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Menemenspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Özeti için Tıklayın

Menemenspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Menemen İlçe Stadı - İzmir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

04.04.2021 16:00

Menemenspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Hakemleri

Alper Çetin(hakem), Mehmet Şahan Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Nurettin Dinçer Demir(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Gültek(dördüncü Hakem)

MENEMENSPORMenemenspor

Menemenspor İlk 11

13. Batuhan Ahmet Şen, 4. Furkan Bayır, 5. Emir Han Topçu, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 16. Mahamadou Ba, 32. Mamadou Traore, 39. İsmail Haktan Odabaşı, 47. Omar Abdullahı Mohamed, 52. Tayfun Aydoğan, 66. Davıd Domgjonas, 88. Rıdvan Koçak

Yedekler

71. Emre Selen, 2. Yusuf Talum, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 14. Bekir Can Sönmez, 17. Murat Yılmaz, 21. Ömer Şahbaş, 41. Berkay Samancı, 44. Abdulkadir Öksüz, 53. Mehmet Aytemiz, 55. Simon Terwase Zenke

Teknik Sorumlu

Recep Yazıcı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPORBereket Sigorta Ümraniyespor

Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11

35. Burak Öğür, 92. Mustafa Murat Uslu, 18. Gökhan Süzen, 8. Serkan Göksu, 27. Hüseyin Atakan Üner, 40. Yusuf Emre Gültekin, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 44. Tomıslav Glumac, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı, 66. Adama Wade

Yedekler

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 10. Okan Derici, 5. Alim Öztürk, 19. Honore Gomıs, 32. Ante Zıvkovıc, 53. Hamza Hacıoğlu, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 90. Olanrewaju Muhammed Kehınde

Teknik Sorumlu

Recep Uçar

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

TFF 1. Lig 28.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor28176542205722
2Samsunspor28159444265418
3Adana Demirspor28157647245223
4Altınordu28157646365210
5Altay27162952295023
6İstanbulspor28146849304819
7Ankara Keçiörengücü28137834204614
8Tuzlaspor2812511364141-5
9Bursaspor27124114541404
10Bandırmaspor27115113433381
11Ümraniyespor2810810333638-3
12Boluspor289514293232-3
13Adanaspor288713374131-4
14Balıkesirspor277812283929-11
15Menemenspor2861111304529-15
16Akhisarspor287417294825-19
17Ankaraspor284717224719-25
18Eskişehirspor281819196811-49

TFF 1. Lig 28.Hafta Fikstür

03.04.2021Adana Demirspor2-0Ankara Keçiörengücü
03.04.2021Ankaraspor4-2Akhisarspor
03.04.2021Giresunspor0-0İstanbulspor
03.04.2021Tuzlaspor0-2Samsunspor
04.04.2021Boluspor1-2Adanaspor
04.04.2021Balıkesirspor Bandırmaspor
04.04.2021Menemenspor1-1Ümraniyespor
04.04.2021Osmanlıspor FK Akhisarspor
04.04.2021Altınordu6-3Eskişehirspor
05.04.2021Bursaspor Altay

KAYNAK:TFF 

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