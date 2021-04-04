Menemenspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 28. hafta maçında Menemenspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Menemenspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 28. hafta maçında Menemenspor sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 04.04.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Menemen İlçe Stadı - İzmir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Menemenspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Maç Sonucu ne oldu? Menemenspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Menemenspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Özeti için Tıklayın Menemenspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Menemen İlçe Stadı - İzmir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

04.04.2021 16:00

Menemenspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Hakemleri

Alper Çetin(hakem), Mehmet Şahan Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Nurettin Dinçer Demir(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Gültek(dördüncü Hakem)

Menemenspor

Menemenspor İlk 11

13. Batuhan Ahmet Şen, 4. Furkan Bayır, 5. Emir Han Topçu, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 16. Mahamadou Ba, 32. Mamadou Traore, 39. İsmail Haktan Odabaşı, 47. Omar Abdullahı Mohamed, 52. Tayfun Aydoğan, 66. Davıd Domgjonas, 88. Rıdvan Koçak

Yedekler

71. Emre Selen, 2. Yusuf Talum, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 14. Bekir Can Sönmez, 17. Murat Yılmaz, 21. Ömer Şahbaş, 41. Berkay Samancı, 44. Abdulkadir Öksüz, 53. Mehmet Aytemiz, 55. Simon Terwase Zenke

Teknik Sorumlu

Recep Yazıcı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Bereket Sigorta Ümraniyespor

Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11

35. Burak Öğür, 92. Mustafa Murat Uslu, 18. Gökhan Süzen, 8. Serkan Göksu, 27. Hüseyin Atakan Üner, 40. Yusuf Emre Gültekin, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 44. Tomıslav Glumac, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı, 66. Adama Wade

Yedekler

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 10. Okan Derici, 5. Alim Öztürk, 19. Honore Gomıs, 32. Ante Zıvkovıc, 53. Hamza Hacıoğlu, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 90. Olanrewaju Muhammed Kehınde

Teknik Sorumlu

Recep Uçar

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 28.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 28 17 6 5 42 20 57 22 2 Samsunspor 28 15 9 4 44 26 54 18 3 Adana Demirspor 28 15 7 6 47 24 52 23 4 Altınordu 28 15 7 6 46 36 52 10 5 Altay 27 16 2 9 52 29 50 23 6 İstanbulspor 28 14 6 8 49 30 48 19 7 Ankara Keçiörengücü 28 13 7 8 34 20 46 14 8 Tuzlaspor 28 12 5 11 36 41 41 -5 9 Bursaspor 27 12 4 11 45 41 40 4 10 Bandırmaspor 27 11 5 11 34 33 38 1 11 Ümraniyespor 28 10 8 10 33 36 38 -3 12 Boluspor 28 9 5 14 29 32 32 -3 13 Adanaspor 28 8 7 13 37 41 31 -4 14 Balıkesirspor 27 7 8 12 28 39 29 -11 15 Menemenspor 28 6 11 11 30 45 29 -15 16 Akhisarspor 28 7 4 17 29 48 25 -19 17 Ankaraspor 28 4 7 17 22 47 19 -25 18 Eskişehirspor 28 1 8 19 19 68 11 -49

TFF 1. Lig 28.Hafta Fikstür

03.04.2021 Adana Demirspor 2-0 Ankara Keçiörengücü 03.04.2021 Ankaraspor 4-2 Akhisarspor 03.04.2021 Giresunspor 0-0 İstanbulspor 03.04.2021 Tuzlaspor 0-2 Samsunspor 04.04.2021 Boluspor 1-2 Adanaspor 04.04.2021 Balıkesirspor Bandırmaspor 04.04.2021 Menemenspor 1-1 Ümraniyespor 04.04.2021 Osmanlıspor FK Akhisarspor 04.04.2021 Altınordu 6-3 Eskişehirspor 05.04.2021 Bursaspor Altay

KAYNAK:TFF