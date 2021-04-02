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Menemenspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Ligin 28.haftasında Menemenspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek. Peki Menemenspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

Menemenspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli maç arasının tamamlanmasının ardından TFF 1.Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda ligin alt sıralarında yer alan Menemenspor, ligin orta sıralarında yer alan Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

MENEMENSPOR- ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 

Menemenspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor arasında oynanacak olan TFF 1.Lig 28.hafta maçı 4 Nisan Pazar günü Menemen İlçe Stadyumunda oynanacak. Saat 16.00 'da başlayacak olan maçı hakem Alper Çetin yönetecek. Çetin'in yardımcılıklarını ise Mehmet Şahan Yılmaz ve Nurettin Dinçer yapacak.

Menemenspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı TRT Spor ve Bein Max 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Tayfun Altuntaş
Editör
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