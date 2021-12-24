Spor Toto Süper Lig’de 19.hafta heyecanı hafta devam ediyor. Bu kapsamda Menemenspor ile Bursaspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Menemenspor – Bursaspor maçı canlı izle | Menemenspor – Bursaspor TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

MENEMENSPOR – BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Menemenspor ile Bursaspor arasında oynanan maç, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Menemen İlçe Stadyumu’nda saat 19.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Alper Çetin yönetiyor. Çetin’in yardımcılıklarını ise Serdar Diyadin ve Ali Akkor yapıyor.

MENEMENSPOR – BURSASPOR MAÇININ İLK 11'LERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Zorlu mücadele BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli, TRT Spor’dan şifresiz olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MENEMENSPOR – BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ