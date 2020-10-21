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Menemenspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 6. hafta maçları oynanıyor. 6. haftada Menemenspor ve Bursaspor karşı karşıya gelecek. Peki, Menemenspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Menemenspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 6. hafta maçları devam ediyor. Hafta içi oynanacak maçların arasında Menemenspor - Bursaspor maçı bulunuyor. Galibiyet için sahaya çıkacak olan iki takımda, 3 puan peşinde. Zorlu mücadele öncesi tüm detayları haberimizde verdik. Bu sezon, ligde 5 maç boyunca kötü sonuçlar alan Menemenspor'un henüz galibiyeti yok ve 2 puanı bulunuyor. Bursaspor ise sıralamada 10. sırada bulunurken 5 maçta 7 puan topladı. Peki, Menemenspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Menemenspor - Bursaspor maçı, Menemen İlçe Stadı'nda 22 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem, Suat Arslanboğa düdük çalacak. Suat Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise Mehmet Yıldırım ve Murat Altan üstleniyor.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranların naklen ve şifresiz yayınlanacak. Menemenspor - Bursaspor mücadelesi de 22 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.

Onur Çelik
Spor Editörü


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