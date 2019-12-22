Menemenspor - Bursaspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Menemenspor'un sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik adamları maçı değerlendirdi.

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, maçın çok zor geçeceğini bildiklerini belirterek, "Bütün hafta buna göre hazırlandık. Bursaspor'dan daha iyi oynadığımızı biliyoruz. İyi oynarken kötü bir gol yedik. Devre arasında futbolcularımızla tekrar konuştuk, "herkes sahaya inancını yansıtsın" dedik. 10 haftadır aynı şekilde savaşarak, yüreğimizi sahaya koyarak oynuyoruz ve kazanıyoruz. İnşallah böyle devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta bir Altınordu maçımız var, o maçı da kayıpsız geçerek devreye en azından ilk 2'de girmek istiyoruz. Herkese bir Menemenspor farklılığını göstermeye çalışıyoruz. İnşallah lig sonuna kadar göstermeye devam ederiz" dedi.

Üzülmez: "Tecrübeliyiz ama bu mücadelenin üstüne çıkmamız gerekiyor"

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Üzülmez, ilk maçında iyi başlamak istediğini belirterek, "Oyunun geneline baktığınız zaman kötü de oynadığımızı düşünmüyorum. Özellikle ilk yarıda tamamen topa hakim olan takım görüntüsü içerisindeydik ve golü de bulduk. İkinci yarıda ise 1-0'dan sonra değerlendiremediğimiz final pasları var. Biraz daha dikkatli olabilseydik daha farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Karşımızda iyi mücadele eden bir Menemen takımı var, 9 haftadır kaybetmiyorlar. Bu ligin standardına baktığımızda bütün oyuncular ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Hatalarımız var, fizik olarak çıtamızı yükseltmemiz gerekiyor. Bu ligde bakılması gereken ilk özelliklerden biri, fizik. Oyuncularım bugün gayretliydi ama ilk gol kendi hatamızdan yapılan baskıda yediğimiz bir goldü. İkinci golde ise kendimiz korner kafayı vurduk ama o kadar uzun mesafeden bu golü yiyorsak; bu hataları da irdelememiz gerekiyor. Üzgünüz, rakibimizi kutluyorum. Bu ligde köprünün altından daha çok sular akar. Tecrübeliyiz ama bu mücadelenin üstüne çıkmamız gerekiyor. Elimizden gelenin daha fazlasını yapmalıyız. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Hatayspor maçına en iyi şekilde hazırlanıp istediğimiz bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA