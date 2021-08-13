TFF 1. Lig'de heyecan yaz aylarının ardından yeniden başlıyor. İlk hafta mücadelesinde ise Menemenspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise internette Menemenspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

MENEMENSPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Menemenspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasındaki mücadele 15 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. İzmir'de , Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Beinsports'tan şifreli olarak, TRT Spor'dan ise şifresiz olarak yayınlanacak.

Bu karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını ise Oğuz Kağan Çalışır ve Ogun Kamacı yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Kamar olacak.