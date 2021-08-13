Michele Morrone kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? Kaç çocuğu var?A101 fırsat ürünü vatandaşı çılgına çevirdi! Sosyal medya ayağa kalktıHande Doğandemir - Yağız Can Konyalı aşk mı yaşıyor, birlikte mi? Hande Doğandemir ve Yağız Can Konyalı sevgili mi?Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt ilçesinde vatandaşlara seslendi: Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağızFilm setinde aşk doğdu! Hande Doğandemir ve Yağız Can Konyalı'ın sevgili olduğu ortaya çıktı!Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?KPSS Ön Lisans ne zaman açıklanacak 2021? | KPSS puan hesaplama 2021Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Medipol Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Kayseri'de pes dedirten olay! 3 yaşındaki oğlunu öldürmek için sigara ve ilaç içiren anne tahliye edildi
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Menemenspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Menemenspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig'in ilk hafta mücadelesinde Menemenspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ilk maçta takımının göstereceği performansı ise merakla bekliyor. Peki Menemenspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cevaplar haberimizde...

Menemenspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan yaz aylarının ardından yeniden başlıyor. İlk hafta mücadelesinde ise Menemenspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise internette Menemenspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

MENEMENSPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Menemenspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasındaki mücadele 15 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. İzmir'de , Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Beinsports'tan şifreli olarak, TRT Spor'dan ise şifresiz olarak yayınlanacak.

Bu karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını ise Oğuz Kağan Çalışır ve Ogun Kamacı yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Kamar olacak.

Menemenspor - Büyükşehir Belediye Erzuruspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT