TFF 1. Lig'de futbol şöleni 17. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Ara haftada oynanacak müsabakalar ile fikstür iyice sıkışacak. Bu kapsamda Menemenspor ile Denizlispor takımları karşı karşıya gelecek. Maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Menemenspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

MENEMENSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Menemenspor - Denizlispor maçı 15 Aralık 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İzmir'de, Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak.

MENEMENSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Menemenspor - Denizlispor maçı TRT Avaz'dan naklen yayınlanacak. Sporseverler karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MENEMENSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Menemenspor - Denizlispor maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Yunus Dursun görev al