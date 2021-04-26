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Menemenspor - Eskişehirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 32. hafta maçında Menemenspor, Eskişehirspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Menemenspor - Eskişehirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 32. hafta maçında Menemenspor, Eskişehirspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-1 sona erdi. Menemenspor ve Eskişehirspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 32. hafta maçında Menemenspor sahasında Eskişehirspor ile 25.04.2021 20:30'da karşı karşıya geldi. Menemen İlçe Stadı - İzmir - Menemen stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Menemenspor - Eskişehirspor Maç Sonucu ne oldu?

Menemenspor, Eskişehirspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Menemenspor Eskişehirspor Maçının Özeti için Tıklayın

Menemenspor Eskişehirspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Menemen İlçe Stadı - İzmir - Menemen

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 20:30

Menemenspor Eskişehirspor Maçının Hakemleri

Gürcan Hasova(hakem), Hakan Karabalcık(1. Yardımcı Hakem), Murat Altan(2. Yardımcı Hakem), Tunç Özdemir(dördüncü Hakem)

MENEMENSPORMenemenspor

Menemenspor İlk 11

13. Batuhan Ahmet Şen, 4. Furkan Bayır, 5. Emir Han Topçu, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 16. Mahamadou Ba, 39. İsmail Haktan Odabaşı, 47. Omar Abdullahı Mohamed, 52. Tayfun Aydoğan, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed, 66. Davıd Domgjonas, 88. Rıdvan Koçak

Yedekler

34. Fatih Demirlek, 2. Yusuf Talum, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 11. Anane Tıdjanı, 14. Bekir Can Sönmez, 17. Murat Yılmaz, 21. Ömer Şahbaş, 41. Berkay Samancı, 44. Abdulkadir Öksüz, 70. Aydın Yılmaz

Teknik Sorumlu

Recep Yazıcı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

ESKİŞEHİRSPOREskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

1. Cengiz Alp Köseer, 7. Bedirhan Altunbaş, 44. Mevlüt Çelik, 55. Emir Yıldız, 85. Cihangir Çağlıyan, 20. Tolga Yakut, 26. Buğra Çağlıyan, 6. Furgan Polat, 99. Berkay Tanır, 30. Uğur Can Semizoğlu, 90. Onur Arı

Yedekler

65. Cemal Yener Eren, 10. Talha Erdoğan, 27. Furkan Balaban, 28. Selman Çiftkanatlı, 96. Utku Kızılkaya, 51. Kaan Gaman, 14. Onurhan Uyanık, 18. Göktuğ Kaan Ünüvar

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

TFF 1. Lig 32.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adana Demirspor32197657266431
2Giresunspor32197649246425
3Samsunspor321810453296424
4İstanbulspor32186859336026
5Altay321831161365725
6Altınordu3215985043547
7Ankara Keçiörengücü321571042275215
8Ümraniyespor32148104541504
9Tuzlaspor3214513434847-5
10Bursaspor3213415515343-2
11Bandırmaspor3211615424539-3
12Boluspor3211516344038-6
13Balıkesirspor329815354535-10
14Adanaspor329716425034-8
15Menemenspor3271312365434-18
16Akhisarspor328519355529-20
17Ankaraspor326818325626-24
18Eskişehirspor321823228311-61

TFF 1. Lig 32.Hafta Fikstür

25.04.2021Boluspor0-2Samsunspor
25.04.2021Ankaraspor3-2Bandırmaspor
25.04.2021Tuzlaspor0-3Adana Demirspor
25.04.2021Menemenspor2-1Eskişehirspor
25.04.2021Osmanlıspor FK Bandırmaspor
25.04.2021Adanaspor0-2Ümraniyespor
25.04.2021Akhisarspor2-0Altay
25.04.2021Altınordu0-0Giresunspor
25.04.2021Bursaspor1-2İstanbulspor
25.04.2021Balıkesirspor1-2Ankara Keçiörengücü
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