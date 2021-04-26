Menemenspor - Eskişehirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 32. hafta maçında Menemenspor, Eskişehirspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-1 sona erdi. Menemenspor ve Eskişehirspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 32. hafta maçında Menemenspor sahasında Eskişehirspor ile 25.04.2021 20:30'da karşı karşıya geldi. Menemen İlçe Stadı - İzmir - Menemen stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Menemenspor - Eskişehirspor Maç Sonucu ne oldu? Menemenspor, Eskişehirspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Menemenspor Eskişehirspor Maçının Özeti için Tıklayın Menemenspor Eskişehirspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Menemen İlçe Stadı - İzmir - Menemen

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 20:30

Menemenspor Eskişehirspor Maçının Hakemleri

Gürcan Hasova(hakem), Hakan Karabalcık(1. Yardımcı Hakem), Murat Altan(2. Yardımcı Hakem), Tunç Özdemir(dördüncü Hakem)

Menemenspor

Menemenspor İlk 11

13. Batuhan Ahmet Şen, 4. Furkan Bayır, 5. Emir Han Topçu, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 16. Mahamadou Ba, 39. İsmail Haktan Odabaşı, 47. Omar Abdullahı Mohamed, 52. Tayfun Aydoğan, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed, 66. Davıd Domgjonas, 88. Rıdvan Koçak

Yedekler

34. Fatih Demirlek, 2. Yusuf Talum, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 11. Anane Tıdjanı, 14. Bekir Can Sönmez, 17. Murat Yılmaz, 21. Ömer Şahbaş, 41. Berkay Samancı, 44. Abdulkadir Öksüz, 70. Aydın Yılmaz

Teknik Sorumlu

Recep Yazıcı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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Eskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

1. Cengiz Alp Köseer, 7. Bedirhan Altunbaş, 44. Mevlüt Çelik, 55. Emir Yıldız, 85. Cihangir Çağlıyan, 20. Tolga Yakut, 26. Buğra Çağlıyan, 6. Furgan Polat, 99. Berkay Tanır, 30. Uğur Can Semizoğlu, 90. Onur Arı

Yedekler

65. Cemal Yener Eren, 10. Talha Erdoğan, 27. Furkan Balaban, 28. Selman Çiftkanatlı, 96. Utku Kızılkaya, 51. Kaan Gaman, 14. Onurhan Uyanık, 18. Göktuğ Kaan Ünüvar

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 32.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adana Demirspor 32 19 7 6 57 26 64 31 2 Giresunspor 32 19 7 6 49 24 64 25 3 Samsunspor 32 18 10 4 53 29 64 24 4 İstanbulspor 32 18 6 8 59 33 60 26 5 Altay 32 18 3 11 61 36 57 25 6 Altınordu 32 15 9 8 50 43 54 7 7 Ankara Keçiörengücü 32 15 7 10 42 27 52 15 8 Ümraniyespor 32 14 8 10 45 41 50 4 9 Tuzlaspor 32 14 5 13 43 48 47 -5 10 Bursaspor 32 13 4 15 51 53 43 -2 11 Bandırmaspor 32 11 6 15 42 45 39 -3 12 Boluspor 32 11 5 16 34 40 38 -6 13 Balıkesirspor 32 9 8 15 35 45 35 -10 14 Adanaspor 32 9 7 16 42 50 34 -8 15 Menemenspor 32 7 13 12 36 54 34 -18 16 Akhisarspor 32 8 5 19 35 55 29 -20 17 Ankaraspor 32 6 8 18 32 56 26 -24 18 Eskişehirspor 32 1 8 23 22 83 11 -61

TFF 1. Lig 32.Hafta Fikstür