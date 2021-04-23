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Menemenspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.lig'in 32.haftasında Menemenspor ile Eskşehirspor karşı karşıya gelecek. Peki Menemenspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Menemenspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Ligin bitimine sayılı haftalar kala heyecan artıyor. Şampiyonluk yarışı ve ligde kalma savaşı sürerken heyecan 32.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Memenspor, Eskişehirspor'u ağırlayacak.

MENEMENSPOR- ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Memenspor- Eskişehirspor maçı 25 Nisan Pazar günü oynanacak. Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bein Connect kanalından şifreli, dönüşümlü yayınla şifresiz olarak TRT Spor'dan yayınlanacak. 

Mücadelenin hakemleri TFF'den duyurulduğunda haberimize eklenecektir.

Tayfun Altuntaş
Editör
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